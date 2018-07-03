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Рэпер заказал свой портрет из бриллиантов
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Рэпер заказал свой портрет из бриллиантов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американский рэпер Lil Pump заказал бренду ювелирных украшений Icebox кулон с собственным изображением. Об этом сообщает Hotnewhiphop.
Драгоценность из белого, желтого и розового золота полностью павирована бриллиантами классической и багетной огранки. Классические круглые камни покрывают стилизованное изображение лица рэпера и его фирменную прическу — цветные дреды. Багетные бриллианты изображают зубы и зрачки персонажа. Стоимость выполненного на заказ в единственном экземпляре украшения составила 360 тысяч долларов.
Lil Pump (настоящее имя Газзи Гарсия) — американский рэпер и продюсер из Майами. Гарсия начал загрузку песен на странице SoundCloud в 2016 году, а в 2017 году выпустил дебютный альбом, достигший третьей строчки в чарте Billboard 200.
Бренд Icebox Diamonds & Watches основали в 1976 году в Атланте (штат Джорджия, США) Майк и Динар Джума (Mike and Dinar Jooma). Марка специализируется на массивных цепях, подвесках, кольцах, серьгах и браслетах с бриллиантами, а также создании украшений на заказ и кастомизации готовых изделий, например, часов. Марка популярна у музыкантов: хип-хоп-исполнителей и рэперов. Среди клиентов — Трэвис Скотт, 21 Savage и другие.
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