Рэпер заказал свой портрет из бриллиантов

Американский рэпер Lil Pump заказал бренду ювелирных украшений Icebox кулон с собственным изображением. Об этом сообщает Hotnewhiphop.

Драгоценность из белого, желтого и розового золота полностью павирована бриллиантами классической и багетной огранки. Классические круглые камни покрывают стилизованное изображение лица рэпера и его фирменную прическу — цветные дреды. Багетные бриллианты изображают зубы и зрачки персонажа. Стоимость выполненного на заказ в единственном экземпляре украшения составила 360 тысяч долларов.

Lil Pump (настоящее имя Газзи Гарсия) — американский рэпер и продюсер из Майами. Гарсия начал загрузку песен на странице SoundCloud в 2016 году, а в 2017 году выпустил дебютный альбом, достигший третьей строчки в чарте Billboard 200.