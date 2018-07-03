Все, что нужно знать о звездном airport look

Пока фанаты и папарацци с нетерпением ждут случайных встреч со знаменитостями на улицах города, они, в свою очередь, отлично чувствуют себя в комфортной и стильной одежде в аэропорту LAX, где их поджидают поклонники и десятки репортеров. Пройтись 5 минут мимо толпы папарацци, чтобы те засняли такой нелепый и собранный на скорую руку лук стоит дорого — не зря мы вдруг видим чемоданы Supreme и Louis Vuitton на каждом перелете Кандал и Кайли Дженнер, а сумка Dior Book Tote не покидает руки Рианны и других известных it-girls. Может, свое лицо селебрити и прячут за огромными солнцезащитными очками, а в случае со звездами корейской эстрады, еще и за черными масками (на них тоже пора зарабатывать, кстати), то вот их аутфиты попадают в кадры, а потом и на сайты лучших модных изданий. Тут комфорт уходит на последнее место, поэтому готовьте лук для следующего путешествия — спортивные брюки и растянутая футболка уже не комильфо!

Если вы думали, как же 45-летняя Хайди Клум завоевала сердце молодого и горячего Тома Каулитца, то предлагаем обратить внимание даже не столько на ее обнаженные обложки журналов, сколько на аутфиты, в которых девушка предпочитает пересекать межконтинентальные границы. Обязательная составляющая каждого лука — высокие каблуки (а то ведь ей своего роста недостаточно), гламурный прикид, который поможет создать леопардовое пальто или короткое платье, и широкая улыбка во все 32.

Рианна и ее революция

Если Рианна говорит, что заправлять спортивные брюки в белые ботильоны — это круто, значит завтра ожидайте на улицах мегаполисов подобные модные прочтения. Законодательница моды и икона стиля любое появление на публике превращает в исторический момент зарождения новых трендов, а тот факт, что ее airport луки выглядят круче всех нарядов, за созданием которых мы проводим часы, пока не поддается научному объяснению. Креативные директора модных Домов могут ловко интегрировать одну-две вещи, которые им позарез нужно срочно продать — Рианна не подведет, и скоро на сайте рядом с заветной вещицей появятся красные «Sold Out» или «Сообщить о поступлении».

Пока малышка Кайли получает по миллиону долларов за пост в Instagram, ее старшая сестра Кендалл устраивает личный модный показ в каждом аэропорту, за что ей на кредитку удачно перетекает кругленькая сумма. Куда бы не отправлялась модель, с ней всегда путешествует большая сумка Birkin Hermès, накопить на которую нам понадобится, примерно, целая вечность, а также модные Balenciaga — и нет, не удобные кроссовки, а полусапоги с цветочным принтом на каблуке. И да, несмотря на сексуально боди с глубоким декольте, она все равно скрывает лицо от фотографов, которые чудесным образом оказались там, куда она внезапно и секретно отправились.

А в Азии что?

А в Азии в отношении луков в аэропорту вообще действуют свои правила. Вечное правила «I woke up like this» там точно не прокатит. Фотографы заранее оповещены о том, что в такой-то аэропорт, такого-то числа прибудет известная группа или артист — там то они их и поджидают вместе с сотнями фанатов, для которых это, наверное, единственная встреча с любимым айдолом, а для бизнес-стратегов крупных брендов — отличный шанс распродать новую коллекцию раньше запланированных сроков. Так, если G-Dragon из BigBang носит кепку Seoul Olympics, то добрая половина Южной Кореи потом ходит в этой кепке следующие два года. А перелеты Чимина из BTS не проходят без модных худи Vetemens или таких удобных футболок Saint Laurent. Про стиль модели из Китая Лиу Вен вообще можно делать отельный материал (хорошая идея, кстати) — так не одеваются даже самые искушенные на Неделях моды. В общем, креативные директора марок знают об особенностях азиатского рынка, поэтому вас не должно удивлять обилие люксовых марок на членах группы Exo — Valentino и Gucci там точно свой урожай давно собрали.