7 пар обуви, которые должна иметь в гардеробе каждая девушка

Базовая обувь

В последнее время в интернете появилось много статей о том, что такое базовый гардероб. Чем же отличается базовая обувь от любой другой? Базовая обувь: классические модели нейтральных оттенков из натуральных и качественных материалов. Это действительно удобная обувь, долгоиграющая, которая может носиться из сезона в сезон. По сезонности можно говорить тоже очень много. Мы ходим по свежей травке, по раскаленному асфальту, по лужам и по снегу. И ваши ножки должны быть надежно защищены в любую погоду. Базовая обувь редко зависит от моды, не стоит в качестве базовых покупать самые актуальные новинки сезона. Они пойдут в другой категории. 1. Кеды, кроссовки, слипоны Однажды оценив спортивную обувь, вы больше никогда не захотите с ней расставаться. В вашем арсенале обязательно должна быть обувь для длительных прогулок или занятий спортом. Наилучшим вариантом будут кроссовки или слипоны, причем лучше такую обувь выбирать в специализированном спортивном магазине и доверять только проверенным маркам. Ведь ходить в этой обуви придется долго, и стоит она недешево. Если вы купите правильные кроссовки, они прослужат вам много лет, и ноги в них не будут ни потеть, ни уставать.

Если спорт в вашей жизни занимает много места, то одной парой вам, конечно, не обойтись, а если обратить внимание на тенденции этого лета, то вы просто обязаны приобрести белоснежные кеды.

2. Туфли Базовые лодочки у вас должны быть в любом случае. Причем я бы настаивал на двух парах: черных и бежевых. Оттенок можете выбрать на свой вкус. Они могут быть любыми: лакированными, замшевыми, на высокой шпильке и платформе или удобном низком каблуке. Но они должны быть! Их можно надеть на любое мероприятие, с любой одеждой — начиная с джинсов и заканчивая вечерним платьем в пол.

По поводу количества пар туфель я могу только развести руками — много не бывает. Здесь вы сами решаете, сколько нужно именно вам.

3. Сандалии Мастхэв этого лета — кожаные сандалии на плоской подошве. Идеально подойдут и для работы в офисе, и для дачи, и для пляжа.

Уже есть пара сандалий? Как насчет гладиаторов?

4. Босоножки, сабо Летом бывает очень жарко. Девушки надевают легкие летние платьица и сарафаны. Здесь как нельзя лучше подойдут босоножки на легкой и удобной пробковой платформе. Причем они могут быть как нейтральными (чтобы было проще подбирать к платью), так и яркими. Важно помнить, что в них должно быть очень комфортно. Если у вас таких еще нет, этим летом можете купить остромодные белые босоножки на высокой тракторной платформе.

Хорошо, если к каждому образу у вас есть свои босоножки — черные, белые, бежевые, желтые или синие. Так ваше лето пройдет еще веселее!

5. Лоферы, мокасины Идеальные лоферы должны быть у каждой леди. Сейчас нет никакой проблемы, чтобы подобрать себе пару. Они прекрасно подойдут к деловому образу и очень стильно будут смотреться с платьем.

К тому же в последнее время именно эта обувь стала трендовой.

6. Сапоги Конечно, я имею в виду демисезонные сапоги без каблука. Это идеальная обувь для любой погоды. Проще всего в магазинах найти черные сапоги, и этого будет достаточно. Но если вы предпочитаете другие цвета, обратите внимание на терракотовый, серый, темно-синий и темно-зеленый. Сапоги можно сочетать с любым образом: с джинсами, легинсами, юбками макси, миди и мини, с шубой, пальто и бомбером…

Желательно иметь еще несколько пар сапог: высокие на каблуках, ботфорты (если ваши ножки позволяют) из замши или тканевые.

7. Ботильоны Выбор здесь, конечно, огромен. Найдите удобную пару ботильонов нейтрального цвета на удобным каблуке или танкетке. В них вам, возможно, придется пройти не одну сотню километров. К тому же их можно носить как летом, так и в осенне-весенний период.

Вообще ботильонов много не бывает. И тут дело даже не в их удобности или универсальности, а в том, насколько много моделей можно найти в магазинах. Вместо дальнейших комментариев предлагаю просто посмотреть иллюстрации.

Правила выбора обуви

Хотелось бы закончить наш разговор тем, как нужно подходить к выбору обуви, чтобы была реальная возможность сократить ее количество, но не качество жизни.

1. Обувь должна быть дорогой Конечно, дороговизна — понятие относительное и для каждого имеет свою ценовую категорию. Но помните, покупая дешевую обувь, вы рискуете выбросить деньги на ветер и подтвердить верность поговорки «скупой платит дважды». 2. Не стоит покупать обувь в масс-маркете Конечно, это проще. Проблема в том, что для известных марок масс-маркета обувь не является приоритетом, и производитель не делает упор на ее качество. Я, конечно, не говорю, что покупать там обувь вообще не стоит, но делать это нужно с умом. Не берите базовые модели — лучше выбирайте обувь на выход, которую будете надевать несколько раз в год. 3. Обувь должна быть удобной Примеряя туфли, не делайте скидку на то, что они разносятся, а мозоли быстро пройдут. Если вам в них некомфортно — не покупайте! Особенно если речь идет о базовых моделях. Старайтесь каждый сезон покупать хотя бы одну пару актуальный обуви. Так постепенно вы сможете собрать большую коллекцию подходящей вам обуви. Приобрести стильную и удобную обувь высокого европейского качества на любой вкус и кошелек вы всегда можете в магазине El Tempo. ГДЕ КУПИТЬ?

Что: женская обувь

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