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Племена на КАМВЕ
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Племена на КАМВЕ 

Мир24 1 час назад
В этом году на подиум программы ЭТНОМОДА поднимутся коллекции, объединенные темой ПЛЕМЕНА. Дикие и первобытные, фантастические и футуристические, живущие в природе и в современном городе. Фантазия художников-модельеров не ограничилась изучением истории и этнографии. Каждая из коллекций раскрывает философию автора, его отношение к мировой глобализации и народной традиции. Мы увидим племена людей рек и лесов, женщин-птиц, жрецов древнего мира, посланников иных цивилизаций и представителей современного этноса из городских джунглей.
Среди участников несколько модных российских брендов ЭТНОФРЕШ/ETHNOFRESH (Марина Вилисова, Челябинск), Урбан Этника /Urban Ethnica (Лариса Ладан, Ростов-на-Дону), Memory style (Людмила Губарева, Владивосток), STARIKOVA fashion house (Елена Старикова, Пермь). Финно-угорские коллекции прет-а-порте представят творческие мастерские ГОРТ (Кудымкар) и Город на Сысоле (Сыктывкар). От пермской моды в проекте участвуют Настасья Некрасова, Ольга Величко, творческий дуэт Елены Коваль и Тианы Мирской, молодой дизайнер из Березников Даниил Гогузев. На подиум в музее Хохловка поднимется коллекция «Где-то там за рекой», созданная в ИК-32, демонстрировать которую будут профессиональные модели агентства «Лик Стар».
Знакомьтесь с участниками на сайте http://www.kamwa.ru/projects Впервые на Фестивале KAMWA в музее «Хохловка» будет открыт ШОУРУМ дизайнеров, где каждый желающий сможет приобрести дизайнерскую одежду и авторские аксессуары от наших участников.
Шоу-показ ЭТНОМОДА состоится 28 июля в музее «Хохловка» в рамках проведения Международного фестиваля KAMWA 2018.
Встретимся на КАМВЕ!
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