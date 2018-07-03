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Хочу такой! Хайди Клум в идеальном летнем сарафане
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Хочу такой! Хайди Клум в идеальном летнем сарафане 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Он просто незаменим для тех, кто хочет совместить моду и тридцатиградусную жару.
Что носить, когда на улице пекло и практически любая одежда кажется скафандром? Ответ на этот вопрос знает модель Хайди Клум, на днях явившая миру летний образ, достойный подражания во всех деталях. Во-первых, такой сарафан может позволить себе буквально каждая из нас: похожую модель удастся найти даже у самого бюджетного бренда. Во-вторых, подсмотрев у Хайди принципы его комплектации, любая девушка избежит модного провала, которые нередки, когда речь идет об эксплуатации вещей в сельском стиле.
Хайди Клум на прогулке
Сине-голубую гамму подчеркивают красные аксессуары
Обратите внимание на цветовое решение сарафана, выбранного моделью: сине-белая расцветка отлично работает на фоне природных цветов Хайди. Однако летом эта гамма пойдет девушкам любого типа, так как прекрасно оттеняет загар. Свободный крой идеально подходит для жаркого летнего дня, так как создает воздушную прослойку между телом и одеждой. А еще: такая модель позволит не втягивать живот, если в отпуске вы позволите себе на шведском столе чуть больше!
Сарафан H&M, 3999 руб. /сумка 5999 руб., сланцы 3999 руб. — ZARA/очки Mango, 999 руб.
Чтобы не утяжелять этот демократичный образ, Хайдим Клум выбрала простые вьетнамки базового цвета, а чтобы придать ему динамики, взяла в руки яркую сумку. Кстати, по цвету с сумкой совпадают маникюр модели и ее очки. На такие детали тоже стоит обращать внимание.
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