Длинные волосы, идеальные зубы, густые брови, красивый рельеф рук: почему все мы стремимся быть немного похожими на девушек известных футболистов

Сегодня в Москве собралось множество разряженных в пух и прах жен и девушек известных футболистов. Не торопитесь смеяться над их стилем — вполне возможно, вы тоже стараетесь его копировать.

Помните тот трепет, который многие испытывали, когда жены и девушки известных футболистов, включая Викторию Бекхэм и Колин Руни (Coleen Rooney), прогуливались по Баден-Бадену в 2006 году? Мы пристально следили за ними, завороженные их длинными завитыми локонами, крошечными шортами и невероятными каблуками от Кристиана Лубутена (Christian Louboutin). Мы язвительно комментировали их дизайнерские сумки. Мы так страстно их обсуждали, что когда начался следующий Чемпионат мира по футболу в 2010 году, Фабио Капелло , который тогда был тренером английской сборной, счел, что жены и девушки футболистов привлекают к себе слишком много внимания, и запретил им присутствовать на матчах.

Но теперь настала очередь нового состава английской сборной — и новых девушек, сопровождающих своих партнеров в России. Прошло 12 лет, но жены и подруги футболистов почти не изменились: они все такие же загорелые, разодетые в пух и прах и излучающие гламур 24 часа в сутки. Но, прежде чем мы начнем отпускать привычные шутки в их адрес, давайте посмотрим сначала на себя, потому что в нас тоже есть очень многое от жен и подруг футболистов.

Модельер Виктория Бекхэм в Каннах, Франция

Жена или подруга известного футболиста или, как их часто называют, ВЭГ (WAG) — это просто довольно известная представительница господствующего в Великобритании «племени» знаменитостей: это требующая постоянного внимания к себе и постоянного ухода за собой женщина, которая всегда выглядит на все 100%. Индустрия моды, возможно, недолюбливает туфли на высокой платформе и узкие, облегающие джинсы, но представительниц племени СВЭГ (SWAG — тайные WAG или WAG в душе) — так мы можем назвать девушек, которые не имеют никакого отношения к футболистам, но которые одеваются так, будто имеют — это не волнует. У них есть собственные нормы стиля. И эти нормы отлично работают в Ньюкасле, Ливерпуле и Эссексе.

Это вовсе не значит, что девушки SWAG появляются только в этих местах, но там их действительно очень много — и эти девушки путешествуют. Мы с сестрой выросли в Ньюкасле, но к настоящему моменту мы уже долгое время прожили на юго-востоке страны и уже практически избавились от акцента. Тем не менее, сейчас, когда я пишу эту статью, на мне надета юбка с леопардовым принтом, сандалии с металлическими заклепками и золотые украшения. Моя сестра поддерживает загар круглый год и может похвастаться невероятными наращенными ресницами. Моя соседка по квартире — юрист — выросла в Эссексе. Вы никогда не поймете это по ее акценту, но вы можете догадаться об этом по ее привычке ежедневно ходить в спортзал и по тщательно продуманному календарю записей в салоны красоты. Нас можно лишить наших родных городов, но вам никогда не удастся лишить нас наших навыков и ловкости в укладке волос.

Разумеется, любовь к гламуру характерна не только для тех из нас, кто вырос в упомянутых выше местах. Элизабет Херли (Elizabeth Hurley) выросла в Бейзингстоуке, однако у нее есть роскошная коллекция массивных солнцезащитных очков, облегающих платьев и тесных нарядов в восточном стиле. Возможно, герцогиня Сассекская сейчас и занимается разработкой стиля, подобающего члену королевской семьи, но посмотрите на фотографии из ее прошлой жизни, и вы увидите, что она тоже очень любит развевающиеся локоны, блестящие сумки и шпильки. А если женщины, выбирающие такой стиль, кажутся вам слегка недалекими, я напомню вам об Эмили Мейтлис (Emily Maitlis), которая любит носить мини-юбки, демонстрируя длинные загорелые ноги, и при этом говорит на пяти языках, а также об Амаль Клуни (Amal Clooney), юристе-правозащитнице и обладательнице самых дорого выглядящих волос в мире.

Богатые девушки тоже могут быть SWAG. Лорен Стивенсон (Lauren Stevenson), соосновательница PR-компании Айл 8 (Aisle 8), выросла рядом с Мальборо в Уилтшире. Как и Шэннон Хорлок (Shannon Horlock), девушка игрока английской сборной Ника Поупа (Nick Pope), и Лусия Лои (Lucia Loi), встречающаяся с футболистом Маркусом Рэшфордом (Marcus Rashford), Стивенсон является поклонницей блестящих туфель Valentino Rockstud. «У меня есть семь пар, а также три сумки Rockstud», — рассказала она мне по телефону с Ибицы. Она носит их примерно с 2012 года, когда она работала в Харродс (Harrods). «Они были отличительной чертой одежды сотрудников Harrods — весь пресс-офис и все руководство носило их».

Девушки SWAG повсюду, и, если вы являетесь одной из них, пришло время выйти из тени. Престижный акцент и работа могут рассказать о вас одно, но ваш безупречный педикюр и мастерски уложенные волосы расскажут другое. Прочтите список обязательных атрибутов девушек SWAG и проверьте себя.

Правила стиля девушек SWAG

Золотистый загар

Стоимость: от 25 фунтов стерлингов за автозагар в салоне или от 7 до 50 фунтов стерлингов за средство для самостоятельного применения

Возможно, со времен Баден-Бадена темный загар уже успел выйти из моды (сегодня демонстрировать следы солнечных ожогов — это как признавать, что вы не покупаете органические продукты, то есть ужасно немодно), но золотистый цвет кожи точно не утратил своей привлекательности. Посмотрите реалити-шоу Лав Аэленд (Love Island, Остров Любви), где у всех участниц одинаковый легкий золотистый загар, а ситуация Алекс — единственной обладательницы бледной кожи — стала темой для обсуждения по всей стране благодаря ее жутким солнечным ожогам. Хорошо осведомленные девушки SWAG покупают средство для загара (Body Illuminating Tan Drops) компании Тэн Люкс (Tan-Luxe), а затем смешивают их с увлажняющими средствами, или же заказывают автозагары через Сиэна Экс (Sienna X).

Броские туфли

Стоимость: от 35 фунтов стерлингов за пару босоножек со стразами из Марк Спенсер (Marks & Spencer) до 760 фунтов стерлингов за красные шпильки Рокстад (Rockstud).

Мейтлис, Маркл и Херли являются убежденными представительницами клуба поклонниц туфель на высоком каблуке. Самыми популярными в этом сезоне стали туфли Валентино Рокстад (Valentino Rockstud), которые выпускаются в разных цветах и с разной высотой каблука, но они всегда украшены металлическими заклепками.

Маникюр и педикюр

Стоимость: от 15 до 50 фунтов стерлингов

Ногти, ногти, ногти — они до сих пор остаются отличительной чертой женщин, обращающих пристальное внимание на детали. Со времен Колин Руни (Coleen Rooney) гелевый маникюр и педикюр остаются стандартом, потому что гель-лак сохнет моментально и держится две недели. Выбирайте бледные оттенки — они подчеркнут ваш загар.

Густые брови

Стоимость: от 100 до 250 фунтов стерлингов

В Баден-Бадене брови были тонкими, как линия, составляемая карандашом. В 2018 году брови стали гораздо более внушительными и напоминающими пару гусениц. Уход за бровями превратился в гигантский бизнес. Сейчас очень модно делать микроблейдинг — нанесение пигмента на область бровей таким образом, чтобы вам не приходилось каждый раз их подкрашивать.

Филлеры для увеличения губ Стоимость: от 150 до 300 за сеанс

Забудьте о ботоксе — филлеры для увеличения губ стали новой нормой среди WAG и SWAG. По всей видимости, половина участниц Love Island прибегают к этой процедуре, как и супруга Джейми Варди (Jamie Vardy) Ребекка. Эффект со временем уменьшается, но, если зайти слишком далеко, то вы станете немного похожими на Кардашьян, а это уже совсем другое «племя».

Длинные блестящие волосы

Стоимость: от 15 до 30 фунтов стерлингов за профессиональную укладку

Забудьте о коротких стрижках, пучках и стрижках боб. Сегодня неотъемлемым атрибутом гламурности стали длинные блестящие слегка волнистые локоны. Берите пример не с Ребекки Варди (Rebekah Vardy), а с герцогини Кембриджской, Элизабет Херли, Тесс Дейли (Tess Daly) и Сюзанны Рейд (Susanna Reid). Рууби (Ruuby), лондонский сервис, посредством которого вы можете найти стилиста с вызовом на дом, сообщает, что в этом году отмечается рост числа клиентов, желающих сделать укладку перед работой, — на 45%.

Красивый рельеф рук Стоимость: равна стоимости вашего абонемента в спортивный зал Мишель Обама положила начало нынешней одержимости открытыми подкачанными руками, но герцогиня Сассекская в ее свадебном платье без рукавов снова разожгла ее. Все уважающие себя девушки SWAG посещают занятия у балетного станка, пилатес и силовые тренировки, чтобы поддерживать красивый рельеф рук — и никогда не носят одежду с рукавами.

Большие солнцезащитные очки

Стоимость: от 2 фунтов стерлингов (Primark) до 870 фунтов стерлингов (Linda Farrow)

Хотя Ким Кардашьян сделала все возможное, чтобы сделать крошечные очки популярными в этом году, велика вероятность того, что все знакомые вам гламурные женщины проведут это лето в больших солнцезащитных очках. Амаль Клуни носит очки от Сальваторе Ферррагамо (Salvatore Ferragamo), Тринни Вудолл (Trinny Woodall) — очки Селин (Céline); Мелания Трамп предпочитает Сен Лоран (Saint Laurent) и Гуччи (Gucci).

Наращивание ресниц

Стоимость: от 40 до 150 фунтов стерлингов в зависимости от требующейся густоты

В 2006 году Шерил Коул и Виктория Бекхэм, возможно, были вынуждены пользоваться накладными ресницами и густо наносить тушь — как примитивно! Сейчас в вашем окружении обязательно найдется девушка, тайком наращивающая ресницы — которые в итоге выглядят впечатляюще естественно (разумеется, если вы верите, что ресницы действительно могут быть такой длины) и требуют коррекции каждые три-четыре недели.

Дизайнерские сумки

Стоимость: от 160 фунтов стерлингов до бесконечности.