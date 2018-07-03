Пенелопа Крус показала лучшее платье для женщин с широкой талией

@penelopecruz_Пенелопа Крус показала лучшее платье для женщин с широкой талиейПенелопа Крус (44) по праву считается одной из самых красивых и обаятельных актрис Голливуда. Знойная испанка может похвастаться чувственными губами и стройной фигурой. При этом Пенелопа является обладательницей такого распространенного типа сложения, как «яблоко». Его обладательницы отличаются стройными ногами, тонкими щиколотками и широкой талией. Когда девушка-«яблоко» поправляется, то лишние килограммы первым делом откладываются на животе. Знакомо? Впрочем, главное — уметь преподнести свои достоинства, маскируя при этом несовершенства. Учимся у Пенелопы!

На Неделе моды в Париже Крус появилась в бледно-розовом платье, которое идеально оттенило ее смуглую кожу. Обрати внимание, данный фасон отвлекает внимание от талии и подчеркивает стройные ноги. Пенелопа дополнила образ изящными лодочками телесного цвета и белой береткой. Последняя деталь точно стала данью французской столице, где проходит показ. И, конечно, не стоит думать, что подобные платья можно купить только в бутиках Chanel ! Данная модель давно стала классической, многие марки категории масс-маркет предлагают свои вариации на тему.

А тем временем Меган Маркл показала идеальное платье для летнего дня на природе.

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