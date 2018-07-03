7 юбок мини, которые хочется носить не снимая

Клетка

Миниатюрная юбка в клетку стала настоящим международным достоянием. Селебрити надевают их на красные дорожки и даже строят вокруг них свои сценические костюмы. А мы бы носили такую с укороченным черным топом по фигуре, армейскими ботинками на шнурке и маленьким рюкзаком.

Ассиметрия

Ассиметричная юбка цвета хаки придется по вкусу любителям стиля милитари. Но благодаря крою лук точно получится с изюминкой — такая юбка поможет создать женственный и соблазнительный образ. Добавляйте однотонный топ, массивные сандалии и узкие очки и смело отправляйтесь покорять модный Олимп.

Поп-арт Популярный в этом весенне-летнем сезоне поп-арт легко можно интегрировать в гардероб, добавив всего лишь одну яркую юбку. Мы уже точно не собираемся из нее вылезать, а носить такую планируем с объемной полосатой рубашкой и белыми кедами.

Деним

Джинсовые юбки мини вернулись, и отрицать это бесмысленно. Но зачем быть как все, когда можно даже при помощи этого тренда выделиться. Как это сделать? Выбрать юбку из денима яркого цвета. Шах и мат!

Котики

О любви дизайнеров к своим домашним животным известно давно. Многие из них так и стремятся поместить изображения любимцев на вещи из новых коллекций, а кошка Карла Лагерфельда уже давно стала настоящей звездой. Почему бы не присоединиться к огромной армии поклонников и не попробовать поносить милую юбку, например, с кошкой Софи Албоу?

Анималистичный принт

Леопардовую юбку вы найдете в гардеробе всех уважающих себя модниц. Длина разная — от мини до макси. Но зачем летом прятать свои ножки? Смело выбирайте самые короткие (в рамках приличия, разумеется) модели и носите их с майками и свитшотами oversize.

Кожа

Один раз инвестировав в вещь из кожи, будь то брюки или юбка, вы уже не захотите носить ничего другого. Есть у этого материала магическая особенность делать из любого аутфита конфетку. И неважно, с чем вы создаете лук — кожаная юбка все равно будет звездой наряда. А если это часть комплекта, к которому прилагается еще и укороченная куртка, то это bomba.com чистой воды.