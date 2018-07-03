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Меховые панамки на показе Ulyana Sergeenko
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Меховые панамки на показе Ulyana Sergeenko 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
На неделе высокой моды прошел показ коллекции осень-зима 2018 Ulyana Sergeenko. Местом проведения шоу стало русское посольство в Париже — историческое здание на бульваре Ланн с советскими мозаиками внутри.
Коллекцию целиком смотрите здесь.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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