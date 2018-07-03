Меховые панамки на показе Ulyana Sergeenko

На неделе высокой моды прошел показ коллекции осень-зима 2018 Ulyana Sergeenko. Местом проведения шоу стало русское посольство в Париже — историческое здание на бульваре Ланн с советскими мозаиками внутри.

Коллекцию целиком смотрите здесь.