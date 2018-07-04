Рудковская пришла на показ ULYANA Sergeenko в пляжном наряде, а Водянова — в образе роковой красотки

В Париже в самом разгаре Неделя высокой моды. 3 июля в Российском посольстве во Франции состоялся показ новой коллекции Дома Ulyana Sergeenko.

Наталья Водянова уже второй раз появляется на публике в эксцентричном образе: на этот раз звезда была одета в брючный костюм ярко-алого цвета — творение Ульяны Сергеенко . Монохромный образ, плисированные брюки и аккуратные детали сделали свое дело: Водянова выглядела как настоящая дива.

А вот Яна Рудковская была куда откровеннее. Странно, что в таком наряде она решила отправиться на показ: он больше подходит для пляжного отдыха — короткое платье с оборками и босоножки на плоской подошве. Единственное, что соответствовало времени и месту в образе Яны — это сумка в «мраморном» стиле, которая в этом сезоне набирает популярность.

Подробнее о том, как прошел показ новой коллекции Дома Ulyana Sergeenko, смотри в нашей фотогалерее!

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Фото:архивы пресс-служб