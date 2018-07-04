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Рудковская пришла на показ ULYANA Sergeenko в пляжном наряде, а Водянова — в образе роковой красотки
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Рудковская пришла на показ ULYANA Sergeenko в пляжном наряде, а Водянова — в образе роковой красотки 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В Париже в самом разгаре Неделя высокой моды. 3 июля в Российском посольстве во Франции состоялся показ новой коллекции Дома Ulyana Sergeenko.
Поддержать дизайнера собралась вся российская богема: Наталья Водянова, Яна Рудковская, Наталья Якимчик, Дарья Федорова, а также Карина Добротворская и Екатерина Мухина.
Наталья Водянова уже второй раз появляется на публике в эксцентричном образе: на этот раз звезда была одета в брючный костюм ярко-алого цвета — творение Ульяны Сергеенко. Монохромный образ, плисированные брюки и аккуратные детали сделали свое дело: Водянова выглядела как настоящая дива.
А вот Яна Рудковская была куда откровеннее. Странно, что в таком наряде она решила отправиться на показ: он больше подходит для пляжного отдыха — короткое платье с оборками и босоножки на плоской подошве. Единственное, что соответствовало времени и месту в образе Яны — это сумка в «мраморном» стиле, которая в этом сезоне набирает популярность.
Подробнее о том, как прошел показ новой коллекции Дома Ulyana Sergeenko, смотри в нашей фотогалерее!
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Фото:архивы пресс-служб
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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