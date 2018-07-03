Как выглядеть дорого в любой одежде

Вы, скорее всего, уже выучили на примере стилей самых разных знаменитостей, что наличие солидного банковского счета далеко не всегда означает присутствие хорошего вкуса. То же самое происходит и с вполне объяснимым желанием выглядеть дорого в одежде: оно воплощается не за счет лейблов и громких модных тенденций, а с помощью почти что интуитивных трюков, которыми мы сегодня и поделимся с вами.

№ 1: купите себе ошеломительную пару обуви

Уровень ошеломительности, как и высоту каблука и известность бренда, каждая выбирает под себя. Кому-то светло-розовые мокасины уже кажутся скандалом, а кто-то «приручил» 10-сантиметровые шпильки с броским декором и «летает» на них не хуже артистки цирка.

№ 2: перейдите на шелк или все «шелкообразное»

Советчики из модных журналов нет-нет да и напомнят, что материалы должны быть натуральными и качественными. Но даже если на шелк денег нет, не парьтесь и ищите материалы, его напоминающие, — да, они будут, безусловно, синтетическими, но приятными на ощупь и дорогими на вид.

№ 3: сделайте маленькую сумку главной героиней вашего образа

С сумкой как с главной ролью в картине: важно не только, во что одета героиня и как она выглядит, но и как она подает себя.

SUNMAG

Преподносите свою недорогую сумку, как будто это лимитированная модель из последней дизайнерской коллекции, не меньше.

№ 4: составьте из украшений свою arm party

Arm party в переводе с английского — композиция из браслетов и колец, которую вы собираете в своем стиле. Подготовить такой комплект заранее — полезное решение, учитывая, что украшения мы всегда перед выходом надеваем последними и очень часто по принципу «что под руку попало».

№ 5: одевайтесь в белое с ног до головы

С пятнами справятся специальные порошки и стиральная машина, а вы позаботьтесь о том, чтобы белого было много. Белый низ и белая обувь (в том числе кеды и кроссовки!) выглядят всегда роскошно и как бы намекают собеседнику, что вы передвигаетесь исключительно на такси.

№ 6: носите макси вместо мини в верхней одежде

Начиная пиджаками для августовских вечеров и заканчивая пальто для зимы — если уж вы решили выглядеть дорого, то перейдите на все удлиненное.

SUNMAG

Пиджак как минимум должен доходить до самого широкого места бедра, плащи и пальто — до середины икры, если носите каблуки, и до колена, если предпочитаете плоскую подошву.

№ 7: носите приталенные миди-юбки

Ни одна вещь на свете не делает любую фигуру такой сексуальной в момент, как приталенная юбка-карандаш. Забудьте про то, какие там фасоны сегодня в моде, и купите себе одну модель, которая сидит на вас как вторая кожа.

№ 8: потратьте чуть больше на костюм

Как мы договорились выше, деньги на сумке можно и сэкономить, а вложить полученную разницу лучше в покупку костюма. Сами решайте, что вам ближе в качестве низа: брюки, юбка или шорты, — в зависимости от ежедневных потребностей вашего стиля.

№ 9: отдавайте предпочтение темному, а не светлому дениму

Темный оттенок всегда «накидывает» дениму лишние бонусы даже если речь идет об очень скудном качестве и тонкой ткани.

SUNMAG

Кстати, а самые «дешевые» оттенки денима — это белый и серый, с ними больше всего сомнений, что перед вами именно дорогая вещь.

№ 10: купите себе блузку с объемными рукавами

Ткань не так важна, как театральный эффект, который производит крой — воздушный, летящий и объемный, словно облако. Белому цвету в данном случае нет конкуренции, если не считать только пастельные оттенки.