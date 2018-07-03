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5 джинсовых шорт до 3000 рублей, как у Полины Гагариной
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5 джинсовых шорт до 3000 рублей, как у Полины Гагариной 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
NOISY MAY, DESIGUAL, VERO MODA5 джинсовых шорт до 3000 рублей, как у Полины ГагаринойДжинсовые шорты — неотъемлемая часть летнего гардероба. Она легко сочетается с топами, майками и боди. Конечно, шорты не наденешь в офис или на мероприятие. Но зато они отлично подойдут для выходных или отпуска. Чтобы подобрать самую модную модель сезона выбирай:
завышенную талию, потертости, нашивки, сетку, шнуровку.
Полина Гагарина также предпочитает носить джинсовые шорты во время морских каникул. Ты можешь выглядеть не хуже, чем певица! Для этого мы подобрали для тебя 5 вариантов, которые идеально вписываются в тенденции лета 2018, но при этом стоят совсем недорого. TOM TAILOR DENIM, 2 000 руб.
NOISY MAY, 1 245 руб.
DESIGUAL, 2 800 руб.
MUSTANG, 2 500 руб.
VERO MODA, 1 393 руб.
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