5 джинсовых шорт до 3000 рублей, как у Полины Гагариной

NOISY MAY, DESIGUAL, VERO MODA5 джинсовых шорт до 3000 рублей, как у Полины ГагаринойДжинсовые шорты — неотъемлемая часть летнего гардероба. Она легко сочетается с топами, майками и боди. Конечно, шорты не наденешь в офис или на мероприятие. Но зато они отлично подойдут для выходных или отпуска. Чтобы подобрать самую модную модель сезона выбирай:

завышенную талию, потертости, нашивки, сетку, шнуровку.

Полина Гагарина также предпочитает носить джинсовые шорты во время морских каникул. Ты можешь выглядеть не хуже, чем певица! Для этого мы подобрали для тебя 5 вариантов, которые идеально вписываются в тенденции лета 2018, но при этом стоят совсем недорого. TOM TAILOR DENIM, 2 000 руб.

NOISY MAY, 1 245 руб.

DESIGUAL, 2 800 руб.

MUSTANG, 2 500 руб.

VERO MODA, 1 393 руб.