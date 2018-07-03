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Как прошел показ Ульяны Сергеенко — первый после обвинений в расизме и ухода Фрола Буримского?
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Как прошел показ Ульяны Сергеенко — первый после обвинений в расизме и ухода Фрола Буримского? 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В посольстве России во Франции прошел кутюрный показ Ульяны Сергеенко — первый после обвинения в расизме и ухода из бренда Фрола Буримского. В антураже национального флага, вышитых на шторах гербов и гигантских хрустальных люстр дизайнер показала ностальгический калейдоскоп из советских платьев, жакетов и брючных костюмов.
Ульяна обыграла все ключевые моменты советской моды — наряды жен партийной и властной элиты, пастельные юбки с завышенной талией, огромные коричневые шапки из меха и такие желанные ниточки жемчуга. После закрытия бренда Гоши Рубчинского самое время показать, что «made in Russia» — это не только олимпийки, треники и въетнамки на шерстяные носки, но и действительно самобытные силуэты, контрастные сочетания и стремление к фольклорным истокам. Советская женщина всегда старалась выглядеть хорошо — вне зависимости от достатка и положения, равно как и Ульяна держит марку после всех изменений в судьбе ее бренда. Фото: Guillaume Roujas for NOWFASHION
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