Элегантность 1960-х или смелый авангард: что одержало победу на показе Armani Privé?

Третий день Недели высокой моды завершился гимном образцовой классике и волной яркого диско от Джорджио Армани . Для его кутюрной линейки Armani Privé это эксперимент.

Показ Armani — это апофеоз женской красоты и величия высокой моды, это ода элегантности и шарму. Классические силуэты и традиционная черно-белая гамма не выглядят скучными — это беспроигрышный вариант, воплощение непревзойденного мастерства. Благородные ткани — струящийся кремовый шелк и роскошный темный бархат — будто драгоценности, которые достали из сундуков королевской семьи. Простота почти всегда залог успеха: модели словно плывут по подиуму в шелковых брюках в пижамном стиле, классических пиджаках без лацканов и платьях с деликатной золотой отделкой.

Но торжество минимализма сменилось бурей надвигающегося сюрреализма. Вторая часть шоу — это буйство красок и торжество цвета. Ярко-розовый и бирюзовый, страусиные перья, футуристичный металл и сетка — под таким ореолом бунтарства заканчивался показ. Что это: вызов нестареющей классике или противостояние утонченной дивы и современной девушки?

Листай галерею и выбирай, какой из образов ближе тебе по духу.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:vogue.com