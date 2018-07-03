Неделя высокой моды в Париже: показ Giorgio Armani Privé

Показ Giorgio Armani Privé На Неделе высокой моды в Париже один показ следует за другим — чтобы успевать держаться в ритме «от кутюр» гостям приходится прикладывать много усилий. «КВ» продолжает рассказывать о коллекциях самых именитых брендов. Среди закрывающих третий день смотров — показ Giorgio Armani Privé. Вслед за Ульяной Сергеенко Армани повел кутюр по дипломатическому пути. Презентация коллекции состоялась в неоклассическом особняке на рю де Варен, где расположено итальянское посольство. Хочешь, чтобы тебя услышали — говори тихо. На этом парадоксе Джорджио Армани и сделал себе имя. В кричащие и вычурные 80-е успех его бренду принес как раз таки спокойный тон его коллекций. При этом дизайнера совсем нельзя назвать другом минимализма и уж тем более примитивизма. Все внешние эффекты, к которым прибегает дизайнер в своих коллекциях, останавливаются ровно на границе, которая разделяет элегантность и китч.

В своей кутюрной коллекции сезона осень-зима 2018/2019 Армани все-таки добавил ярких красок. После того как показ начался со сдержанных образов, которые строились на сочетаниях белого с черными и темно-синими тонами, по подиуму прокатилась волна ярко-розового, бирюзово-голубого и гипертрофированного декора из перьев вместе с головным убором, напоминающим гигантскую мочалку.

Впрочем, к финалу буря улеглась, все вернулось к облегающим силуэтам, блестящим платьям и оттенкам золота. К асимметричному крою прилагаются пастельные тона, к непропорциональным аксессуарам — строгий силуэт.

Героиня Армани остается верна себе — после легкого осеннего диско она все равно возвращается на свою итальянскую виллу.

Джорджио Армани