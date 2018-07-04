Молодая мама Рози Хантингтон-Уайтли разделась для горячей фотосессии и еле поместила свои длинные ноги в кадр

31-летняя возлюбленная Джейсона Стэтхэма Рози Хантингтон-Уайтли поделилась горячим снимком в своем Instagram.

Кажется, молодая мама Рози Хантингтон-Уайтли успевает все и везде. Недавно супермодель запустила собственный сайт Rose Inc., где делится своими советами красоты, а также показывает мастер-классы со знаменитыми визажистами.

Помимо материнства и видеоблогинга, Рози сотрудничает с крупным британским брендом одежды Marks & Spencer, с которым она создала коллаборацию Rosie for Autograph. В своем instagram красотка поделилась горячими снимками с бэкстейджа бельевой съемки своей коллекции.

Поклонники восхищаются в комментариях шикарной фигурой Рози и осыпают модель комплиментами. А как тебе горячие кадры?

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Фото/видео:Instagram