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Молодая мама Рози Хантингтон-Уайтли разделась для горячей фотосессии и еле поместила свои длинные ноги в кадр
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Молодая мама Рози Хантингтон-Уайтли разделась для горячей фотосессии и еле поместила свои длинные ноги в кадр 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
31-летняя возлюбленная Джейсона Стэтхэма Рози Хантингтон-Уайтли поделилась горячим снимком в своем Instagram.
Кажется, молодая мама Рози Хантингтон-Уайтли успевает все и везде. Недавно супермодель запустила собственный сайт Rose Inc., где делится своими советами красоты, а также показывает мастер-классы со знаменитыми визажистами.
Помимо материнства и видеоблогинга, Рози сотрудничает с крупным британским брендом одежды Marks & Spencer, с которым она создала коллаборацию Rosie for Autograph. В своем instagram красотка поделилась горячими снимками с бэкстейджа бельевой съемки своей коллекции.
Поклонники восхищаются в комментариях шикарной фигурой Рози и осыпают модель комплиментами. А как тебе горячие кадры?
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Фото/видео:Instagram
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