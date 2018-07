Рози Хантингтон-Уайтли позирует в нижнем белье: фото бэкстэйджа горячей фотосессии

Активности молодой мамы Рози Хантингтон-Уайтли можно позавидовать: 31-летняя супермодель запустила собственный сайт Rose Inc. с лайфхаками визажистов и собственными советами, а также продолжает сотрудничать с крупным британским производителем одежды Marks & Spencer. Сегодня Рози подогрела интерес фолловеров к этому сотрудничеству, опубликовав кадры с бэкстэйджа бельевой съемки.

Невеста Джейсона Стэтхэма показала в сети часть съемочного процесса. Поклонники модели сразу обратили внимание на ее длинные ноги, еле поместившиеся в кадр.

Рози Хантингтон-Уайтли

Рози создала коллекцию Rosie for Autograph, поражающую широтой ассортимента: от белья и купальников до средств для макияжа. Результат коллаборации Хантингтон-Уайтли и Marks & Spencer представлен в магазинах марки.

Lip Check 1, 2 #rosieforautograph

A post shared by Rosie HW (@rosiehw) on Jul 3, 2018 at 11:24am PDT