5 легендарных сумок, которые с годами только дорожают

Сумка — самый незаменимый женский аксессуар. Правда, к выбору этого аксессуара надо подходить обдуманно, взвесив все «за» и «против». Многие модели молниеносно становятся популярными, а после быстро попадают в списки «анти-трендов», но есть и те, что уже несколько десятков лет являются иконами стиля и цена на них с каждым годом становится только больше.5 легендарных сумок, которые с годами только дорожаютChanel

Модель «2.55» появилась после

того, как легендарная Коко Шанель заявила, что устала носить сумки в руках и постоянно их терять. Первые сумки были сшиты из шерсти, ткани и джерси, позже

было принято решение шить из их кожи ягненка. Главным преимуществом этой сумки

стала цепочка, на которой она висит — теперь сумку не надо было носить в руках

и страх оставить ее где-нибудь автоматически испарился. Сумку «2.55» носила

сама Коко, и спустя более чем пятьдесят лет, эта модель по-прежнему остаётся

самой желанной для всех модниц мира.

Dior

Созданная в середине 1990-х годов небольшая сумка квадратной формы со стеганной поверхностью и двумя

короткими ручками получила название « Lady Dior ».

Первый ее экземпляр достался первой леди Франции — мадам Ширак, но культовой

она стала только после того, как принцесса Диана вышла с ней в свет. На тот момент она была всего в трех цветах, сейчас эта модель

представлена в огромной палитре расцветок и дизайнов.

Монограмная модель «S peedy » от Louis

Vuitton

со дня создания и по сегодняшний день остается эталоном элегантности и стиля. Когда-то ее носила сама Одри Хепберн , сейчас она дорожает с каждым годом. « Speedy » идеально подходит для повседневной жизни, путешествий и даже вечерних выходов — она стильная, вместительная

и вместе с тем не громоздкая.

Hermes

Кажется, эта сумка самая

культовая из всех — цена на нее заоблачная, а спрос и очереди огромные. Речь

идет о модели « Birkin », которая появилась в 1984

году после того, как Джейн Биркин, сидевшая в самолете на соседнем кресле от директора компании Hermes Жан-Луи Дюма, пожаловалась ему на то, что не существует

еще на свете удобной и вместительной женской сумки. Спустя некоторое время

модный дом воплотил в жизнь мечту девушки и назвал ее в честь Джейн.

Вторая легендарная модель от Hermes — это сумка « Kelly ».

Правда, эта сумка не сразу полюбилась модницам. Все изменилось после того, как княгиня Монако Грейс Келли, скрывая от папарацци свою беременность,

прикрыла живот этой сумкой.

Фотографии молниеносно разлетелись по всем мировым СМИ, а в модном доме было принято решение назвать сумку в честь

княгини. Эту сумку и сегодня носят самые богатые и популярные женщины мира.