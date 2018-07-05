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Что купить на распродаже: 15 крутых вещей по самым приятным ценам
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Что купить на распродаже: 15 крутых вещей по самым приятным ценам 

WMJ.ru 30 минут назад
Фото: WMJ.ru
Распродажи для кого-то любимый, а для кого-то ненавистный период. Но все же многие модницы с нетерпением ждут их, чтобы обновить гардероб с наименьшим вредом для бюджета и с пользой для стиля. А чтобы ты не купила ничего лишнего, мы составили для тебя шорт-лист самых необходимых вещей, которые не потеряют своей актуальности с завершением лета.
Сплошной купальник
Покупать купальники на скидках — особое удовольствие. Ведь, если ты еще не слетала отдохнуть, можно прихватить с собой не один, не два, а, может быть, три крутых купальника по цене одного. К тому же если ты решишь прикупить, например, модный монокини, он пригодится тебе в бассейне в течение всего года! Согласись, отличное вложение в гардероб. Кстати, запомни один лайфхак. Крутой купальник можно носить и в городе, надевая вместо боди, например, с шортами на высокой талии или однотонными палаццо.
Летнее платье
Платье платью рознь. Конечно, можно купить легкий сарафан, а можно кое-что более универсальное. Например, платье с запахом или просто футляр с длинными рукавами. Летом эти модели отшиваются из более тонких тканей, в них не жарко. Поэтому уже осенью платье из летней коллекции может стать отличной базой для многослойного аутфита, останется лишь добавить плотные колготки, жакет или свободный свитер, надеть байкерскую куртку и отправляться модничать на улицу!
Вместительная сумка на осень
Не торопись скупать на распродаже мини-клатчи и сумки из рафии. Остановись и подумай: зачем они тебе? Погулять оставшиеся 1,5 месяца лета? Или ты собралась в отпуск? Если да — бери, а если нет — обрати внимание на универсальные модели. Например, тоуты и шопперы точно пригодятся тебе и до конца лета, и осенью, когда начнется новый учебный год. На скидках выгодно вкладываться в базовые модели люксовых брендов, можно ухватить очень ценные экземпляры за достаточно вменяемые деньги.
Нижнее белье
Вот что уж точно не выйдет из моды, а нужно всегда — классное нижнее белье! Красивые кружевные комплекты манят весь сезон, однако цена порой очень кусается. Поэтому самое время отправляться в бутики нижнего белья. За чем охотиться? Можно найти крутые сексуальные боди, бралетты и топы-халтеры, кружевные трусики-шортики и бразильяно.
Кроссовки мечты
Конечно, Balenciaga Tripl S со скидкой у тебя купить вряд ли получится, а вот модели прошлого сезона от Nike, Adidas или Puma — вполне! Кстати, лучше обращать внимание на кроссовки, которые получили переиздание в осенних коллекциях. Обычно у них отличается только цвет или пара-тройка элементов дизайна, а сама модель не меняется. Поэтому твоя пара, купленная на распродаже, точно останется в тренде. И никто и не вспомнит, что она выходила в коллекции весна-лето. Да и ведь это совсем не важно!
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Текст: Диана Гербер
Фото: Shutterstock/vostock, архивы пресс-служб
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