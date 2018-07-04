Тест: бикини или танкини — какой тип купальника подойдет тебе идеально?

Пляжный сезон в разгаре. Пора выбирать крутой купальник! Наш тест поможет тебе определиться.

Ультрамодные слитные купальники или экстравагантные сексуальные бикини? А может быть, танкини в спортивном стиле или монокини с необычными разрезами? Пляжная мода нынче очень благосклонна к экспериментам. А ты готова блистать? Скорее проходи наш тест и определяйся с купальником мечты. А результатом обязательно поделись с подругой! Ты же не хочешь, чтобы у вас оказались одинаковые наряды, правда?

А это видео поможет выбрать купальник, который визуально скроет недостатки фигуры и подчеркнет достоинства!

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Фото: Shutterstock