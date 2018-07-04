Забота о животных или маркетинговый ход?

Модный ритейл продолжает отказываться от материалов животного происхождения: перьев, меха, кашемира, шелка, пуха, мохера и так далее. В числе таких компаний — люксовые Prada и Gucci, а также компании, нацеленные на масс-маркет.

Недавно один из крупнейших масс-маркет-ритейлеров Asos заявил об отказе использования шелка, кашемира, мохера и перьев в производстве одежды. Несколько лет назад Asos прекратил использовать мех и ангорскую шерсть.

Такая политика, заявляют в Asos, связана с публикацией расследований организации РЕТА о том, каким жестоким образом добывается сырье, и какие страдания при этом испытывают животные.

Тем не менее, в большинстве случаев громкие акции компаний в защиту животных являются маркетинговым ходом. Например, в масс-маркете практически не использовалось такое дорогое сырье, как натуральные кашемир и шелк, напоминает профессор моды Миланского университета Любовь Попова

Любовь Попова профессор моды Миланского университета «Согласно последним исследованиям маркетологов, это уже становится политикой маркетинга. Зная о том, что сейчас особенно молодое поколение чувствительно к таким вопросам, даже там, где всерьез нет никаких мероприятий в сторону экологии, но фирмы, тем не менее, об этом любят громко заявлять. Можно привести пример и положительных мероприятий, как, например, замена пуха гусиного новыми материалами, никакие теплозащитные свойства от этого не снижаются, и можно прекрасно обойтись без выщипывания бедных уток и гусей, причем это все делается на живых птицах, что является самой настоящей пыткой. В масс-маркете кашемира и раньше не было, и не будет, это как раз чистый маркетинг».

Любовь Попова считает замену животной продукции качественными искусственными материалами вполне полноценной. Однако, добавила она, чаще всего эта замена связана не с заботой о братьях наших меньших, а с тем, что синтетические материалы лучше соответствуют современным модным запросам.

Сейчас политики этичности при производстве одежды, то есть отказа от животного сырья, придерживаются, в числе других, Marks & Spencer, Next, Topshop, H&M, Mango, Zara, Massimo Dutti и другие известные марки.