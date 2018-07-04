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Макияж как у Киры Найтли: 4 бьютихака звезды
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Макияж как у Киры Найтли: 4 бьютихака звезды 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Густо прокрасить ресницы, сделать smoky eyes, выбрать помаду естественного оттенка или отказаться от контуринга — как повторить макияж актрисы?
Секрет №1 — использовать минимум косметики для повседневного макияжа
В обычной жизни актриса почти не пользуется косметикой — дает коже отдохнуть. Она ограничивается тушью и помадой. Любимое средство актрисы — помада Rouge Coco Style, Roman, Chanel. По словам Киры, это идеальный оттенок розового.
Секрет №2 — с помощью макияжа можно поднять себе настроение (и выглядеть лучше)
«Помада — это наше оружие», — говорит Кира.
Любимый способ актрисы поднять себе настроение — накрасить губы красной помадой (лучшие варианты для любого случая можно найти здесь).
Секрет №3 — ваша кожа должна быть в хорошем состоянии
Тогда и макияж получится идеальным! Кира считает, что секрет красивой кожи — во влюбленности, состоянии счастья, и хорошем увлажняющем креме. Ее любимое средство — крем Hydra Beauty Crème, Chanel.
От излишней бледности (особенно летом) можно спастись при помощи автозагара. Спрей Sun Touch Self Tan Aerosol Spray, Nivea — ее любимый.
Секрет №4 — подчеркивать цвет ваших глаз в вечернем макияже
На красной дорожке Киру часто можно заметить со smoky eyes в нейтральных тонах. Кейт Ли, визажист Киры Найтли, использует мерцающие коричневые тени, чтобы подчеркнуть теплый оттенок карих глаз актрисы.
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