Макияж как у Киры Найтли: 4 бьютихака звезды

Густо прокрасить ресницы, сделать smoky eyes, выбрать помаду естественного оттенка или отказаться от контуринга — как повторить макияж актрисы?

Секрет №1 — использовать минимум косметики для повседневного макияжа

В обычной жизни актриса почти не пользуется косметикой — дает коже отдохнуть. Она ограничивается тушью и помадой. Любимое средство актрисы — помада Rouge Coco Style, Roman, Chanel . По словам Киры, это идеальный оттенок розового.

Секрет №2 — с помощью макияжа можно поднять себе настроение (и выглядеть лучше)

«Помада — это наше оружие», — говорит Кира

Любимый способ актрисы поднять себе настроение — накрасить губы красной помадой (лучшие варианты для любого случая можно найти здесь).

Секрет №3 — ваша кожа должна быть в хорошем состоянии

Тогда и макияж получится идеальным! Кира считает, что секрет красивой кожи — во влюбленности, состоянии счастья, и хорошем увлажняющем креме. Ее любимое средство — крем Hydra Beauty Crème, Chanel.

От излишней бледности (особенно летом) можно спастись при помощи автозагара. Спрей Sun Touch Self Tan Aerosol Spray, Nivea — ее любимый.

Секрет №4 — подчеркивать цвет ваших глаз в вечернем макияже

На красной дорожке Киру часто можно заметить со smoky eyes в нейтральных тонах. Кейт Ли, визажист Киры Найтли, использует мерцающие коричневые тени, чтобы подчеркнуть теплый оттенок карих глаз актрисы.