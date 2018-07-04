Женщинам предложили носить перевернутые штаны

В новой модели пояс с петлями для ремня расположен снизу на штанинах, а манжеты — на талии.

На официальном сайте брэнда в описании к продукту говорится:

Наши фирменные перевернутые шорты с v-образным швом сзади. Каждый экземпляр изготовлен в Нью-Йорке из специально отобранной винтажной ткани. Каждая пара эксклюзивна…»

Вместе с шортами дизайнеры бренда выпустили три варианта перевернутых штанов свободного кроя: две пары с высокой посадкой и одни с посадкой на бедрах.

Голубые джинсовые шорты с завышенной талией продаются по цене 385 долларов, штаны — 500 долларов.