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Женщинам предложили носить перевернутые штаны
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Женщинам предложили носить перевернутые штаны 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
В новой модели пояс с петлями для ремня расположен снизу на штанинах, а манжеты — на талии.
На официальном сайте брэнда в описании к продукту говорится:
Наши фирменные перевернутые шорты с v-образным швом сзади. Каждый экземпляр изготовлен в Нью-Йорке из специально отобранной винтажной ткани. Каждая пара эксклюзивна…»
Вместе с шортами дизайнеры бренда выпустили три варианта перевернутых штанов свободного кроя: две пары с высокой посадкой и одни с посадкой на бедрах.
Голубые джинсовые шорты с завышенной талией продаются по цене 385 долларов, штаны — 500 долларов.
По материалам: ptzgovorit.ru
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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