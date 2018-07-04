Косметика вашего города — какая она?

Какой крем для лица ассоциируется с Москвой, какой маской пользуются в Санкт-Петербурге и какие средства выбирают девушки из Екатеринбурга для ночного ухода — ответ знает Kiehl’s!

Бренд верит, что каждый город России — особенный, потому что в них есть свои отличительные черты и места, которые делают их непохожими на остальные города мира, но их с особой нежностью любят местные жители.

Вдохновившись широкой географией и туристическим сезоном восьми городов России, бренд выпустил новую лимитированную коллекцию «Kiehl's любит города». В нее вошли наши любимые средства-бестселлеры: тоник с календулой для нормальной и жирной кожи, ночной восстанавливающий концентрат для лица (подробнее о нем мы рассказывали здесь), крем для кожи вокруг глаз с авокадо (почему его любит вся наша редакция, читайте здесь), увлажняющий крем для лица Ultra Facial, маска для очищения пор с амазонской белой глиной, успокаивающая и увлажняющая маска для лица c календулой и алоэ и средство для мгновенного сияния кожи с куркумой и семенами клюквы.

А вот оформление упаковки для каждого города — разное. На средствах можно найти достопримечательности и знаковые места России.

Средства можно приобрести в официальных корнерах марки до 1 августа. А при покупке вас ждут подарки — металлический бокс с иллюстрацией, сумка-шоппер и открытка с достопримечательностями.

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