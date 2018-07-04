Пенелопа Крус показала очень худые ноги в мини

44-летнюю актрису тут же сравнили с Барби.

Испанская знойная красавица находится в прекрасной форме. Жаль, что на светских мероприятиях Крус появляется нечасто, но тем больше поклонники рады наконец-то увидеть ее во всей красе. Недавно Пенелопу назначили амбассадором модного Дома Chanel , и разумеется, она не могла пропустить показ марки, который прошел в рамках Недели Высокой моды в Париже.

Для выхода в свет звезда выбрала короткое розовое твидовое платье (из-за этого ее и назвали Барби), и это тоже стало сюрпризом для всех. Ведь обычно Пенелопа предпочитает макси или миди-варианты. Максимум, что она может позволить себе на красной дорожке — разрез до бедра. А, как оказалось, зря! На ее ноги можно любоваться бесконечно.

Правда, некоторые поклонники забеспокоились: уж очень похудевшей кажется фигура актрисы. Ее ножки, пожалуй, не толще, чем у 16-летней Кайи Гербер. А ту, несмотря на юный возраст, постоянно обвиняют в анорексии.

Кстати, прошлым летом на отдыхе Крус «засветила» совсем неидеальную фигуру. Впрочем, тогда актриса могла на время отложить диеты и тренировки и, соответственно, немного прибавить в весе, а во-вторых, репортеры застали Пенелопу в совершенно расслабленном состоянии, когда она и не подозревала, что ее фотографируют.

Главное, что сейчас звезда пришла в форму, и даст фору даже супермоделям. А уж тем более, многим актрисам и певицам, которым мини явно противопоказано. Поверьте, далкек не все в коротких платьях или шортах смотрятся так же шикарно, как Пенелопа Крус. В доказательство тому — наша фотогалерея звезд, которым лучше бы спрятать ноги за джинсами или длинными юбками.

Звезды, которым, в отличие от Пенелопы Круз , мини противопоказано

Анджелина Джоли — американская актриса, посол доброй воли ООН . Потери веса актриса достигла с помощью диет и спорта, а не стрессов от развода и болезней. Ограничений в еде у Анджелины практически нет. Просто надо есть часто и маленькими порциями

Рианна — американская R&B— и поп-певица является одной из самых продаваемых артисток всех времен. 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов продано по всему миру. Кто смотрит на ноги певицы, когда слушает ее песни? Никто. Поэтому есть один совет, как сделать свои ноги длиннее и стройнее — станьте Рианной

Алекса Чанг — телеведущая, модель и редактор британского Vogue. «Ау, я здесь и все вижу!» — обидчиво восклицает Алекса, когда в Instagram начинают критиковать ее чрезмерно худые ноги. Знаменитость говорит, что любит бесформенные вещи, напоминающие мешок. А свои длинные ноги она предпочитает обтягивать только джинсами

Аллегра Версаче — бизнесвумен. Обладательница 50 процентов акций дома моды «Версаче» (так завещал ее родной дядя Джанни Версаче ) считается одной из самых богатых невест Италии. Но деньги не помогают справиться ей с одной из главных проблем — нервной анорексией. При росте 170 см она имеет вес 45 килограммов. Несмотря на то что Аллегра потихоньку набирает вес, ее ноги остаются тоненькими, как веточки. Девушка уже привыкла к своему образу, поэтому часто надевает наряды выше колен

Бет Дитто — американская певица, автор песен. Скандальная певица, известная своим мощным вокалом, резко критикует современную моду на худосочных девушек и протестует своим собственным весом около полутора центнеров. Бет демонстрирует свою фигуру не только в мини-нарядах, но и обнаженной, считая, что полные девушки не менее сексуальны и привлекательны

Алессандра Амбросио — бразильская супермодель не скрывается от папарацци, когда они снимают ее на пляжах, например на роскошном Бора-Бора. Без каблука и в купальнике ноги Алессандры выглядят непропорционально короткими. И это при том, что из всех моделей Южной Америки у Алессандры — матери двоих детей — самые длинные ноги. Девушка знает о том, что у нее не идеальные пропорции тела и ног, поэтому носит обувь с высоченными шпильками

Деми Ловато — американская актриса, певица. В 18 лет Деми пережила расставание с музыкантом Джо Джонасом, после чего лежала в центре психологической помощи в Чикаго. Причиной попадания в клинику было биполярное расстройство, а также затяжная депрессия, осложненная булимией и анорексией. После клиники Деми восстановила свою психику и фигуру. Теперь она не боится своего округлившегося тела, вовсю демонстрирует полные бедра и выпуклый живот

Тара Рид — американская киноактриса. Звезда молодежной комедии «Американский пирог» не скрывает, что делала липосакцию. Ее вес всегда колебался в пределах 5 кг, поэтому кожа потеряла эластичность. «Я не хотела выглядеть как пустой мешок, желала получить четкие и ровные контуры тела, но все пошло не так», — разочарованно говорит актриса. При этом Тара не останавливается в снижении веса и уже не замечает, что ее худоба превратилась в анорексичную

Тесс Холлидей — модель плюс-сайз, весит 155 кг. «Женщины должны заслуживать уважения, будь они совсем голые или одеты с ног до головы», — написал муж Тесс и опубликовал ее обнаженное фото. Целлюлит и складки совсем не смущают супружескую пару. А Холлидей стала самой известной моделью среди полных и низкорослых моделей во всем мире. Учитесь любить себя!

Алиша Киз — американская певица. Пока злопыхатели придираются к несовершенным формам пианистки и автора песен, Алиша в это время занимается творчеством, воспитывает двоих сыновей от рэпера Кассим Дауд Дина и появляется на публике чаще всего в длинных платьях или брюках

Сандра Буллок — обладательница премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за роль в «Невидимой стороне». Образ веселой, общительной и доброжелательной Сандры всегда лаконичен и элегантен. Небольшие промахи бывают только в коротких коктейльных платьях — актрисе лучше прикрывать накачанные икры

Джессика Симпсон — певица, актриса, телеведущая и дизайнер. Еще 10 лет назад Джессика являлась миру с безупречной внешностью: стройная фигура, длинные ноги, легкий загар и белоснежная улыбка приводили поклонников в восторг. Экс-идеал американских мужчин после двух родов набрала в 2012 году более 30 кг. Затем с большим трудом скинула вес, но удержаться в нем не смогла. Сейчас актриса по привычке носит короткие юбки, хотя пора бы сменить пристрастия

Игги Азалия — австралийская хип-хоп исполнительница. Игги обвиняют в злоупотреблении пластическими операциями. Но она призналась, что всего лишь увеличивала грудь, оправдывая тем, что маммопластику делают очень многие, и эта операция совсем не страшная. Об увеличении ягодиц Азалия речи не ведет. Но надо признать, что, если она и сделала силиконовую попу, то это еще больше укоротило непропорциональные телу ноги

Дениз Ричардс — американская актриса. 47-летняя мама троих девочек (последнюю удочерила) имеет идеальную фигуру. Но жилистые и суховатые ноги не всегда красиво смотрятся на красных дорожках. Атлетичное тело Дениз получила с помощью пилатеса и танцев, занимаясь пять дней в неделю

Кэти Холмс — актриса кино и телевидения. У бывшей жены Тома Круза стилисты отмечают несовершенство фигуры — ноги у нее смотрятся тяжелее верха. Именно поэтому они не советуют носить Кэти короткие платья. Лучше подобрать брюки клеш, юбки-тюльпан или А-силуэт и желательно прикрывать ноги ниже колена на 1–2 см Сара Джессика Паркер — актриса и продюсер. Кэрри Бредшоу из сериала «Секс в большом городе» завоевала всемирную любовь своим обаянием и чувством стиля. И даже заметив ее недостаток — кривые ноги, разве стали ее любить меньше?

Лили-Роуз Депп — актриса и модель. Дочь Джонни Деппа Ванессы Паради много лет боролась с анорексией и, кажется, победила. В свои 18 лет она активно снимается в кино и участвует в фотосессиях. Карл Лагерфельд обожает Лили и сделал ее послом Дома моды «Шанель». И, конечно, никто не замечает, что у дочери знаменитых родителей совсем не модельные ноги

Миша Бартон — англо-американская актриса и модель. Звезда сериала «Одинокие сердца» открывает свои достаточно бесформенные ножки короткими юбками. При этом она признается, что к стилистам не прислушивается и предпочитает самостоятельно экспериментировать с одеждой: «Надо быть сознательнее при выборе гардероба, но я люблю все необычное, это позволяет мне демонстрировать свою креативность»

Памела Андерсон — актриса и фотомодель. В прошлом 2017 году бывший секс-символ всея Америки отметила 50-летие. Памела понимает, что она уже зрелая девушка, поэтому не пытается всеми способами привлекать к себе внимание, но короткие платья любит до сих пор. Ее жилистые ножки могли бы подвергнуться критике, но Андерсон подбирает образы грамотно и всегда одобряется модными критиками

Мишель Трахтенберг — актриса кино и озвучивания, телеведущая. В быту Мишель не придает большого значения тому, как выглядят ее ноги-столбики. Она надевает обувь на плоской подошве, обтягивает себя легинсами и разноцветными колготками, открывает коленки короткими юбками. На съемочной площадке стилисты мучаются с красивой актрисой, пытаясь подобрать наряд так, чтобы завуалировать ее единственный недостаток

Сара Карбонеро — испанская модель и спортивная журналистка по версии английского развлекательного журнала считается самым сексуальным репортером в мире. «На телевидении я использую много макияжа в отличие от будней. Люблю естественные тона», — говорит жена топового футболиста Икера Касильяса. А ноги? Что ноги?

Стелла Максвелл — британская топ-модель. Худые и костлявые, но стройные ножки Стеллы помогают ей быть одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире

Хилари Суонк — актриса, двукратная лауреатка премии «Оскар» и «Золотой глобус». Первая крупная роль Хилари была в фильме «Малыш-каратист — 4», а ее артистические способности произвели фурор, когда актриса сыграла транссексуала в драме «Парни не плачут». Почти физическая трансформация Суонк в юношу была названа одним из лучших перевоплощений в истории кино. Грубоватая и заметная роль «Малышки на миллион» сделала окончательную репутацию Хилари как девушки антисекс

Келли Осборн — британская певица, телеведущая, модель. Дочь знаменитого рокера Оззи Осборна , убежденная сторонница стиля панк, недавно «образумилась» и решила стать леди. Это видно по ее последним выходам, где элегантность и женственность стали во главе ее образов. Келли несколько раз худела по требованию продюсеров шоу, но себя она принимает и аппетитной пышкой

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