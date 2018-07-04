Так больше не модно: 4 вида безнадежно устаревшего маникюра

Приходите в салон, опускаете руки в ванночку с водой, а мастер уже бежит с палитрой, где не просто разные оттенки гель-лака, но и множество вариантов дизайна. Некоторые из них не надо делать никогда. Какие? Читайте нашу статью.

Френч О, эта пресловутая «улыбка», визуализированная в различных цветовых и пространственных решениях. На свободном крае или у основания ногтевого ложа — неважно. Этот тренд точно устарел. Что пришло на замену? Конечно, градиент. Французский маникюр, выполненный в технике «омбре», способен приковывать взгляд окружающих. Плавный переход от нюда к белому создаст впечатление ухоженных рук и будет уместен на любом мероприятии.

Длинные ногти Вынуждены констатировать факт — длинные ногти канули в Лету. И как бы прекрасной половине человечества ни хотелось придать своим рукам изящества и соблазнительных изгибов, придется признать — это больше не модно. Что пришло на замену? Короткие миндалевидные и квадратные ногти. Этот тренд не выходит из моды уже несколько лет подряд. Не стоит думать, что такая длина укорачивает пальцы, наоборот, руки выглядят изящными и нежными.

Пушистые, мраморные, «сахарные» покрытия Милые дамы, настоятельно просим вас отказаться от подобных дизайнов. Ощущение меховых ногтей вызывает приступ неконтролируемого ужаса не только у ваших мужчин, но и у ваших домашних животных. Добавляя к таким излишествам кислотные цвета, есть шанс оказаться в топе подборок с худшим маникюром. Что пришло на замену? Дизайны становятся все более лаконичными и сдержанными. Ненавязчивая геометрия и легкая игра с цветом — вот основные направления в нейл-индустрии. Тонкие линии, треугольники, квадраты и круги станут лучшими друзьями пастельных оттенков. Не стоит перегружать этот тандем дополнительными блестками и контрастными цветовыми решениями.

Обилие цвета Все мы отлично запомнили то время, когда в моду вошли разноцветные ногти. Чем больше цветов, тем лучше! А вот с сочетанием этих самых цветов зачастую были проблемы. Далекие от колористики личности могут обрадоваться: время безумных сочетаний прошло. Что пришло на замену? Если душа все-таки требует цветового разнообразия, советуем обратить внимание на цветовой круг, который без труда можно найти в Интернете. Палитра подскажет, какие цвета взаимодействуют друг с другом, а какие полные противоположности. Но необходимо помнить правило: сочетаем не больше двух цветов!

Антитренды изучала Валентина Политикова, специалист ногтевого сервиса центра косметологии «ЭпилСити»