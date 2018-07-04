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Sale-игры: угадайте, какая вещь продается со скидкой и стоит дешевле
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Sale-игры: угадайте, какая вещь продается со скидкой и стоит дешевле 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Давайте поиграем Мы уже предлагали вам проверить себя и отличить вещь, которая продается со значительной скидкой, от её аналога из новой коллекции того же бренда. На этот раз тест выходит на новый уровень: перед вами пары вещей из разных магазинов, в каждой из которых одна продается со скидкой, а другая — по полной цене. Сможете ли вы определить, какую из них выгоднее купить?
Берегите ваши деньги Даже в сезон распродаж далеко не все магазины дают щедрые скидки на одежду и обувь, а новые коллекции и вовсе предпочитают продавать по полной цене — из-за их острой актуальности и высокого спроса. Но всегда есть шанс, что в соседнем магазине похожую модель удастся купить, значительно сэкономив. Тем более что в сегменте масс-маркета, который ориентирован на самые широкие тренды, ассортимент фасонов и моделей часто пересекается. Шопинг-хак: прежде, чем отправиться за покупками, изучите на сайтах магазинов, в которые собираетесь пойти, какие скидки и на что они предлагают. А потом сравните с конкурентами.
Топ слева от Naanaa продается со скидкой в 50% и стоит 1099 р. (вместо 2199 р). А вот топ River Island стоит 2 799 р.
Кроссовки с декоративными цветами Exquily продаются со скидкой 40% стоят 1128 р. (вместо 2 899 р.) А голубые кроссовки ASICS стоят 3 599 р.
Голубая юбка плиссе Rinascimento 4 599 стоит вместо 11 499 р. (скидка 60%) А красная от Taifun — 9 399 р.
Платье справа Rinascimento стоит 3 599 р. вместо 8 999 р. (скида 60%). А платье от Franklin & Marshall —6 699 р.
Брюки розового оттенка от Mango продаются со скидкой 50% и стоят 1999 р. (вместо 3 999 р.) Синие брюки от Audrey Right стоят 6 499 р.
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