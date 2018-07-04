5 идей, что надеть на музыкальный фестиваль

Деним + винтаж

Классика жанра музыкального фестиваля — много денима, минимальная длина и винтажная футболка. Бандана, удобные ботинки и маленькая сумка, желательно, на пояс завершат образ. В таком луке не грех отправиться, например, на Flow Festival в Хельсинки, где можно зажигать под любимые треки Кендрика Ламара и Arctic Monkeys, а также десятка других крутых исполнителей.

Шорты + кимоно

Если Coachella vibe вас все еще не покидает, то не сопротивляйтесь. Сочетание короткого топа или верха от бикини с джинсовыми шортами и легким кимоно никогда не может получиться неправильным. Добавляйте яркие аксессуары, украшения и отправляйтесь зажигать вместе с друзьями. И не забудьте сделать крутые фото!

Two piece

Музыка музыкой, а о трендах не забываем даже в толпе потных и грязных любителей электронной музыки. Комплект с кроп-топом и юбкой будет отлично смотреться с грубыми ботинками на шнурке. Пара массивных браслетов, цепочка и узкие очки завершат весь лук.

Топ + юбка

Отправляясь в этом году на Alfa Future People, помните опыт прошлого года, когда шел дождь и танцевальное поле превратилось в грязное месиво. Поэтому свои самые модные вещи оставьте для другого концерта. А туда берите все, что не будет сильно жалко искупать в грязевой ванне, и просто обыграйте яркими аксессуарами или украшениями. Про резиновые сапоги тоже не нам вам рассказывать!