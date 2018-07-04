На Неделе моды Кэпмбелл обнажила грудь, а Грэм — ягодицы

Самые откровенные и роскошные наряды гала-ужина Vogue Foundation.

Традиционная благотворительная вечеринка, которая проходит в рамках Парижской Недели моды уже в четвертый раз, собрала, пожалуй, больше звезд, чем все показы, вместе взятые. Модели, актрисы, дизайнеры в этот вечер блистали вечерними нарядами. Но больше всего внимания к себе приковало платье Наоми Кэмпбелл . По подиуму звезда в последнее время дефилировала, в основном, в строгих брючных костюмах. И, видимо, ей это изрядно надоело. Для гала-ужина она выбрала оригинальное светлое полупрозрачное платье чуть выше колена, которое почти полностью обнажало бюст 48-летней супермодели.

Эшли Грэм тоже не потерялась на общем фоне — и тоже благодаря «голому» наряду. Прозрачный лиф был слегка прикрыт черным пиджачным верхом, а вот длинная юбка состояла полностью из кружева. Впрочем, не стоит удивляться: наряды, обнажающие ягодицы, сегодня стали настоящим трендом!

Наоми Кэмпбелл

Эшли Грэм

Другие звезды тоже не оставали. В необычном металлическом топе-сетке на вечер пришла Эмили Ратаковски. Адриана Лима надела настолько короткое серебристое платье, что оно больше походило на футболку. В мини появилась и Алессандра Амбросио. В общем, все топ-модели не упустили возможности еще раз продемонстрировать свои шикарные тела.

Другие же гостьи предпочли сдержанный шик и элегантность. Лив Тайлер выбрала черно-белое платье ассиметричного кроя. Икона стиля Оливия Палермо — классический белый брючный костюм. Адут Акеч, модель, известная своими феминистическими взглядами, и вовсе надела платье, подозорительно напоминающее свадебное. Наряды этих и других знаменитостей — в нашей фотогалерее.

Эмили Ратаковски. Больше фото — по стрелке

Лив Тайлер

Алессандра Амбросио

Карли Клосс

Лили Роуз-Депп

Оливия Палермо

Адриана Лима

Адут Акеч

Адвоа Абоах

Алексина Грейам

Эмбер Валлетта

Ана Жирардо

Элиза Сенауи

Евгения Ниаркос

Фарида Кхелфа

Гала Гонзалес

Джованна Батталья и Оскар Энглеберт

Грейс Элизабет

Хелена Бордон

Джоан Дамас

Жозефин Тютор

Лара Стоун

Луна Бийль

Су Джу Парк

Тина Кунаки

Больше тела: пышка Грэм потолстела в два раза

Декольте наоборот: 30 звезд, которые показали грудь снизу

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