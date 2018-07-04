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На Неделе моды Кэпмбелл обнажила грудь, а Грэм — ягодицы
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На Неделе моды Кэпмбелл обнажила грудь, а Грэм — ягодицы 

WDay.ru 42 минуты назад
Фото: WDay.ru
Самые откровенные и роскошные наряды гала-ужина Vogue Foundation.
Традиционная благотворительная вечеринка, которая проходит в рамках Парижской Недели моды уже в четвертый раз, собрала, пожалуй, больше звезд, чем все показы, вместе взятые. Модели, актрисы, дизайнеры в этот вечер блистали вечерними нарядами. Но больше всего внимания к себе приковало платье Наоми Кэмпбелл. По подиуму звезда в последнее время дефилировала, в основном, в строгих брючных костюмах. И, видимо, ей это изрядно надоело. Для гала-ужина она выбрала оригинальное светлое полупрозрачное платье чуть выше колена, которое почти полностью обнажало бюст 48-летней супермодели.
Эшли Грэм тоже не потерялась на общем фоне — и тоже благодаря «голому» наряду. Прозрачный лиф был слегка прикрыт черным пиджачным верхом, а вот длинная юбка состояла полностью из кружева. Впрочем, не стоит удивляться: наряды, обнажающие ягодицы, сегодня стали настоящим трендом!
Наоми Кэмпбелл
Эшли Грэм
Другие звезды тоже не оставали. В необычном металлическом топе-сетке на вечер пришла Эмили Ратаковски. Адриана Лима надела настолько короткое серебристое платье, что оно больше походило на футболку. В мини появилась и Алессандра Амбросио. В общем, все топ-модели не упустили возможности еще раз продемонстрировать свои шикарные тела.
Другие же гостьи предпочли сдержанный шик и элегантность. Лив Тайлер выбрала черно-белое платье ассиметричного кроя. Икона стиля Оливия Палермо — классический белый брючный костюм. Адут Акеч, модель, известная своими феминистическими взглядами, и вовсе надела платье, подозорительно напоминающее свадебное. Наряды этих и других знаменитостей — в нашей фотогалерее.
Эмили Ратаковски. Больше фото — по стрелке
Лив Тайлер
Алессандра Амбросио
Карли Клосс
Наталья Водянова
Лили Роуз-Депп
Оливия Палермо
Адриана Лима
Кайя Гербер
Адут Акеч
Адвоа Абоах
Алексина Грейам
Эмбер Валлетта
Ана Жирардо
Кьяра Мастроянни
Элиза Сенауи
Эммануэль Альт
Евгения Ниаркос
Фарида Кхелфа
Гала Гонзалес
Джованна Батталья и Оскар Энглеберт
Грейс Элизабет
Хелена Бордон
Джоан Дамас
Жозефин Тютор
Лара Стоун
Лу Дуайон
Луна Бийль
Маккензи Фой  Мэнди Мур
Су Джу Парк
Тина Кунаки
Валерия Кауфман
Виржини Ледуайен
Виттория Черетти
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