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«Опять с открытым ртом»: Аглая Тарасова посетила прием в Зимнем дворце
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«Опять с открытым ртом»: Аглая Тарасова посетила прием в Зимнем дворце 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова снова вместе вышли в свет. Но если образ звездной матери не вызвал ни единого нарекания со стороны интернет-пользователей, то ее дочь вновь оказалась под градом негативных замечаний.
Накануне состоялся ежегодный благотворительный прием в Зимнем дворце. Торжественное светское мероприятие по личному приглашению директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского посетили первые лица мирового искусства, моды, театра и, конечно, кино. Среди гостей вечера присутствовала и молодая актриса Аглая Тарасова, появившаяся в компании матери Ксении Раппопорт.
Девушка выбрала для публичного выхода скромное золотое платье с длинным рукавом и закрытой грудью. Кудрявые волосы Тарасовой были собраны в гладкий пучок на затылке, а макияж радовал своей естественностью. Впрочем, снимки Аглаи, попавшие в социальные сети, вовсе не нашли положительных откликов среди интернет-сообщества. Девушке посоветовали немного похудеть и поработать над мимикой для фотосессий.
«Ого! Вот это у нее пузо! Надо бы подумать о диете!» «Жесть! Жирок аж свисает… Не очень удачный выбор платья» «Ну хоть бы перед зеркалом потренировалась позировать фотографам, а то вечно странный вид с открытым ртом» «Для чего подчеркивать свои недостатки? Она как бы не худенькая совсем» «Опять она с открытым ртом…» «Что за бабусячье платье? Смешно и нелепо» Напомним, что Аглаю уже не впервые упрекают в неумении выбирать наряды для светских раутов. Ее недавнее появление в Сочи на фестивале «Кинотавр» насмешило многих недоброжелателей актрисы, ведь ее наряд можно было принять за обычную ночную сорочку, которые выбирают преимущественно дамы старшего возраста.
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