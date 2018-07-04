Боня раскрыла секрет привлека­тельности нового бойфренда

На фестивале в Каннах Виктория Боня блистала в компании французского миллиардера Пьера Андюрана. И позже подтвердила: да, у нее новые отношения. Но как теперь подчеркивает Виктория, в Пьере ее привлекли вовсе не его финансовые возможности.

С 41-летним основателем инвестиционного фонда Andurand Capital Боня познакомилась в Лондоне. Сейчас пара поддерживает отношения на расстоянии — переезжать к Пьеру в Британию Виктория не торопится. Сейчас она большую часть времени проводит в своем доме в Монако.

Как рассказала Боня в новом интервью Андюран обаял ее своей образованностью. «Он успешный, гениальный. Мы говорили о черной материи, черных дырах, квантовой физике. Это был единственный мужчина, который мог со мной поддержать такой разговор», — приводит Starhit слова Виктории.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

18 Май 2018 в 12:06 PDT Боня не впервые восхищается Андюраном. Правда ранее девушка хвасталась не беседами о квантовой физике, а тет насколько внимательным, галантным и щедрым оказался миллиардер. «Мы проезжали мимо магазина Dior, и там были очень красивые платья на витрине. Я говорю: „Ой, какие красивые платья!“ А он ответил: „Хочешь, пока ты будешь на съёмке, я схожу выберу тебе платья и куплю“. Это не то, что пойти и вместе купить платье, это человек пошёл, сфотографировал платья, прислал мне на телефон, померили на продавщицу. <>. Это было, конечно, невероятно, меня это так поразило, я тогда сказала: „Это так романтично, для меня такого ещё никто не делал“», — рассказывала Виктория.