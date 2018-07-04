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Эмили Ратаковски, Наоми Кэмпбелл и Эшли Грэм на ужине Vogue в Париже
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Эмили Ратаковски, Наоми Кэмпбелл и Эшли Грэм на ужине Vogue в Париже 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: Эшли Грэм, Эмили Ратаковски, Наоми Кэмпбелл, Алессандра Амбросио, Лили-Роуз Депп, Оливия Палермо, Вирджил Абло, Наталья Водянова и Антуан Арно и многие другие.
Что: Ужин Vogue в рамках кутюрной недели моды в Париже.
Где: Музей Гальера, Париж.
Когда: 03.07.2018.
Люди говорят: В честь кутюрной недели моды в Париже издание Vogue пригласило всех звёзд на ужин в музей Гальера. Эмили Ратаковски решила не упускать возможности оголиться и, несмотря на строгий костюм, надела под пиджак полупрозрачный топ. Но наряд Эмили в этот раз оказался самым скромным! Наоми Кэмпбелл пришла в почти прозрачном платье, сквозь которое просвечивалась ее грудь. Эшли Грэм тоже решила не отставать: plus-size модель появилась на ужине в кружевном платье и с очень большим декольте!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/emili-ratakovski-naomi-kempbell-i-eshli-grem-na-uzhine-vogue-v-parizhe/
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