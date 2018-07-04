Эмили Ратаковски, Наоми Кэмпбелл и Эшли Грэм на ужине Vogue в Париже

Что: Ужин Vogue в рамках кутюрной недели моды в Париже.

Где: Музей Гальера, Париж.

Когда: 03.07.2018.

Люди говорят: В честь кутюрной недели моды в Париже издание Vogue пригласило всех звёзд на ужин в музей Гальера. Эмили Ратаковски решила не упускать возможности оголиться и, несмотря на строгий костюм, надела под пиджак полупрозрачный топ. Но наряд Эмили в этот раз оказался самым скромным! Наоми Кэмпбелл пришла в почти прозрачном платье, сквозь которое просвечивалась ее грудь. Эшли Грэм тоже решила не отставать: plus-size модель появилась на ужине в кружевном платье и с очень большим декольте!

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