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Шорты-трусы и ботфорты-сардельки: образы Ким Кардашьян становятся все нелепее
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Шорты-трусы и ботфорты-сардельки: образы Ким Кардашьян становятся все нелепее 

WMJ.ru 44 минуты назад
Фото: WMJ.ru
37-летняя звезда реалити Ким Кардашьян отправилась на прогулку в странном образе.
В последнее время Ким Кардашьян обожает носить обтягивающие таз велосипедки и супервысокие ботфорты. Их свежее сочетание она показала в Instagram: шорты, которые надевает звезда становятся все короче и походят на трусы, зато объемные ботфорты удлиняются, делая ноги похожими на сардельки. Что ж, мы знаем, что Ким может показаться на людях даже просто в колготках:
А как тебе скандальный стиль Ким Кардашьян?
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Фото:Instagram
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