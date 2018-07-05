Шорты-трусы и ботфорты-сардельки: образы Ким Кардашьян становятся все нелепее

37-летняя звезда реалити Ким Кардашьян отправилась на прогулку в странном образе.

В последнее время Ким Кардашьян обожает носить обтягивающие таз велосипедки и супервысокие ботфорты. Их свежее сочетание она показала в Instagram: шорты, которые надевает звезда становятся все короче и походят на трусы, зато объемные ботфорты удлиняются, делая ноги похожими на сардельки. Что ж, мы знаем, что Ким может показаться на людях даже просто в колготках:

А как тебе скандальный стиль Ким Кардашьян?

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Фото:Instagram