Ультрамногослойность и телефоны на сапогах на показе Maison Margiela

На неделе высокой моды в Париже прошел показ коллекции Maison Margiela Artisanal осень-зима 2018. К показу креативный директор бренда Джон Гальяно выпустил новый эпизод подкаста — Maison Margiela запустили свои подксаты одновременно с недавним мужским показом. Сами образы из кутюрной коллекции получилась необычайно многослойными, с пузовиками и одеялами, накрученными поверх плащей, пластиковых платьев-чехлов и юбок из органзы с перьями. Лица моделей были затянуты синим капроном. Необычной оказалась и обувь: это были сапоги-tabi, но на большой платформе и тонком каблуке, а на некоторых из них было специальное крепление для мобильного телефона — такие часто фиксируют смартфон или навигатор у водителей. Всю коллекцию можно посмотреть тут.