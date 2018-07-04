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Ультрамногослойность и телефоны на сапогах на показе Maison Margiela
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Ультрамногослойность и телефоны на сапогах на показе Maison Margiela 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
На неделе высокой моды в Париже прошел показ коллекции Maison Margiela Artisanal осень-зима 2018. К показу креативный директор бренда Джон Гальяно выпустил новый эпизод подкаста — Maison Margiela запустили свои подксаты одновременно с недавним мужским показом. Сами образы из кутюрной коллекции получилась необычайно многослойными, с пузовиками и одеялами, накрученными поверх плащей, пластиковых платьев-чехлов и юбок из органзы с перьями. Лица моделей были затянуты синим капроном. Необычной оказалась и обувь: это были сапоги-tabi, но на большой платформе и тонком каблуке, а на некоторых из них было специальное крепление для мобильного телефона — такие часто фиксируют смартфон или навигатор у водителей.
Всю коллекцию можно посмотреть тут.
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