Граффити уральских уличных художников перенесли со стен на носки

Известный российский бренд носков выпустил новую коллекцию «Уличные» с надписями от российских уличных художников. Среди авторов есть и уральцы — Илья Мозги, команда Rayons, Trin из Destroyers и Skea, а всего в проекте поучаствовали 23 художника.

— Улица — это огромный ресурс для поиска вдохновения. В городе я всегда обращаю внимание на стены, граффити и надписи. Случайно замеченное слово на заборе может запустить цепочку ассоциаций и привести к созданию целой коллекции, — рассказала арт-директор бренда St.Friday Socks Джема Сакушева. — У нас давно была мечта дать уличным художникам слово, потому что нам самим интересно узнать, что вдохновляет тех, кто вдохновляет нас. И да, мы считаем это искусством, пусть не всегда уместным, иногда на грани, но тем не менее граффити — это как минимум самовыражение. Как максимум — стиль жизни.

На носках появились надписи «Район», «Street killa», «Красава», «Брат», «Be active», «Let’s Yo!», «Морг or work», «Funk You», «Ass как доллар» и другие фразы, которые изначально были написаны на стенах в разных городах России.

Недавно мы рассказывали про другую работу Ильи Мозги. В Нижнем Новгороде он разукрасил сгоревший деревянный дом.