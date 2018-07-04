Ещё
«Эффект Саутгейта»: тренер сборной Англии стал самым модным на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Эффект Саутгейта»: тренер сборной Англии стал самым модным на ЧМ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Элегантный костюм‐тройка тренера английской футбольной сборной Гарета Саутгейта свел с ума болельщиков чемпионата мира по футболу. Модель жилетки «как у Саутгейта» сметают с полок магазинов фанаты по всему свету. Об этом пишет газета The Guardian.
Костюм тренеру предоставила сеть магазинов Marks & Spencer. Фирма одевает национальную сборную с 2007 года, но эффект взорвавшейся бомбы произвел только жилет из мериносовой шерсти, в котором Саутгейт вышел на матчи своей команды в России.
Пользователи сети буквально сошли с ума и побежали в Marks & Spencer покупать себе жилетку «как у Саутгейта». С начала мундиаля продажи в магазинах подскочили на 35%. Тексты об элегантном стиле национального тренера английские СМИ начали публиковать едва ли не чаще, чем новости об игре футболистов.
Источник фото: РИА «Новости»
Масла в огонь подлило еще и то, что компания снизила цену на предмет гардероба с 64 до 19 фунтов (с 5000 до 1500 рублей) — но только на период ЧМ.
Не так давно новоявленная герцогиня Сассекская, жена принца Гарри Меган Маркл, снова оказалась в центре модного скандала. Девушка пришла на королевские скачки, приколов специальный значок с указанием имени и титула на сумку. По правилам эмблему необходимо крепить на одежду, но Меган посчитала, что это испортит ее наряд.
360tv.ru: последние новости
Ливанская актриса решила одеться в стиле Кардашьян. Она подобрала похожие наряды и сэкономила тысячи долларов «Локомотив‐Кубань» представил новые логотип и форму Полотно «Лоскутный футбол» смастерят на выставке в Краснодаре
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Антисекс: что на самом деле нужно женщинам6
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»53
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной14
Женщина в тридцать: мужской взгляд17
Звёзды, страдающие анорексией
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
00:10
Светлана Бондарчук поразила телом модели в 49 лет
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение