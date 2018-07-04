«Эффект Саутгейта»: тренер сборной Англии стал самым модным на ЧМ

Элегантный костюм‐тройка тренера английской футбольной сборной Гарета Саутгейта свел с ума болельщиков чемпионата мира по футболу. Модель жилетки «как у Саутгейта» сметают с полок магазинов фанаты по всему свету. Об этом пишет газета The Guardian

Костюм тренеру предоставила сеть магазинов Marks & Spencer. Фирма одевает национальную сборную с 2007 года, но эффект взорвавшейся бомбы произвел только жилет из мериносовой шерсти, в котором Саутгейт вышел на матчи своей команды в России.

Пользователи сети буквально сошли с ума и побежали в Marks & Spencer покупать себе жилетку «как у Саутгейта». С начала мундиаля продажи в магазинах подскочили на 35%. Тексты об элегантном стиле национального тренера английские СМИ начали публиковать едва ли не чаще, чем новости об игре футболистов.

Масла в огонь подлило еще и то, что компания снизила цену на предмет гардероба с 64 до 19 фунтов (с 5000 до 1500 рублей) — но только на период ЧМ.

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