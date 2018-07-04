Университетская форма, туфли-мячи и вязаные балаклавы в лукбуке Calvin Klein 205W39NYC

Раф Симонс продолжает исследовать американскую культуру в своих коллекциях. Уже были ковбои, герои культовых фильмов, чирлидеры. Теперь настало время заглянуть в университеты. Дизайнер берет логотипы Йеля и Беркли и превращает в принты для сумок. Не обошел он вниманием и американский футбол, играть в который в университете престижно и почетно. Продолговатые мячи преображаются и становятся туфлями. То же происходит и с баскетбольными мячами. В общем, пятерку за знание американской культуры Симонс заслужил.