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Оренбургский предприниматель ответит за использование чужого бренда
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Оренбургский предприниматель ответит за использование чужого бренда 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Оренбургская транспортная прокуратура совместно с таможней проверили торговые точки Бузулука на контрафактную продукцию.
В ходе проверки выяснилось, что в одном из магазинов предприниматель выставил на продажу более сотни пар спортивной обуви с чужим брендом. Разумеется, известные товарные марки наносились без согласия правообладателей брендов. По качеству и другим характеристикам товар не соответствовал оригиналу. Таким образом, предприниматель нанес обладателю брендов материальный ущерб на один миллион рублей.
В отношении продавца Оренбургский отдел МВД на транспорте возбудил уголовное дело, которое позже рассмотрел Мировой суд Бузулука. Предпринимателя признали виновным и наказали 8 месяцами исправительных работ.
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Женский форум
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