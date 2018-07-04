Оренбургский предприниматель ответит за использование чужого бренда

Оренбургская транспортная прокуратура совместно с таможней проверили торговые точки Бузулука на контрафактную продукцию.

В ходе проверки выяснилось, что в одном из магазинов предприниматель выставил на продажу более сотни пар спортивной обуви с чужим брендом. Разумеется, известные товарные марки наносились без согласия правообладателей брендов. По качеству и другим характеристикам товар не соответствовал оригиналу. Таким образом, предприниматель нанес обладателю брендов материальный ущерб на один миллион рублей.