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Полицейских лишили черных беретов
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Полицейских лишили черных беретов 

Legal.Report 1 час назад
Правительство РФ своим постановлением утвердило ряд изменений в перечне обмундирования сотрудников органов внутренних дел.
​Поводом для внесения поправок в описание форменной одежды и нормы выдачи вещевого имущества сотрудникам органов внутренних дел стало включение отдельных подразделений МВД в структуру Росгвардии.
Согласно постановлению, изменяется цвет шерстяных беретов с кокардой, которые выдаются сотрудникам МВД и мужского, и женского пола. До сих пор цвет этих головных уборов определялся как «черный (темно-синий)». Теперь же береты будут исключительно темно-синего цвета. В итоге черными в форме сотрудников полиции остаются только демисезонные кожаные куртки, перчатки, брючные ремни, носки или колготки и обувь.
Кроме того, изменяются нормы выдачи обмундирования курсантам вузов и организаций дополнительного профессионального образования МВД РФ. Так, исключаются особые нормы выдачи одежды и снаряжения курсантам факультетов по подготовке сотрудников спецподразделений. До сих пор им полагались, к примеру, вместо влагозащитного плаща — серый камуфлированный ветровлагозащитный костюм, вместо шерстяного джемпера — полушерстяной, вместо маек — футболки черного цвета и т.д.
Исключена норма выдачи спецодежды сотрудникам ОВД, несущим службу на вертолетах — им были положены шлемофоны и кожаные перчатки с крагами. А сотрудников, обеспечивающих безопасность подразделений центрального аппарата МВД, лишили футболок камуфлированной расцветки.
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Женский форум
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