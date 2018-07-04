Полицейских лишили черных беретов

​Поводом для внесения поправок в описание форменной одежды и нормы выдачи вещевого имущества сотрудникам органов внутренних дел стало включение отдельных подразделений МВД в структуру Росгвардии.

Согласно постановлению, изменяется цвет шерстяных беретов с кокардой, которые выдаются сотрудникам МВД и мужского, и женского пола. До сих пор цвет этих головных уборов определялся как «черный (темно-синий)». Теперь же береты будут исключительно темно-синего цвета. В итоге черными в форме сотрудников полиции остаются только демисезонные кожаные куртки, перчатки, брючные ремни, носки или колготки и обувь.

Кроме того, изменяются нормы выдачи обмундирования курсантам вузов и организаций дополнительного профессионального образования МВД РФ. Так, исключаются особые нормы выдачи одежды и снаряжения курсантам факультетов по подготовке сотрудников спецподразделений. До сих пор им полагались, к примеру, вместо влагозащитного плаща — серый камуфлированный ветровлагозащитный костюм, вместо шерстяного джемпера — полушерстяной, вместо маек — футболки черного цвета и т.д.

Исключена норма выдачи спецодежды сотрудникам ОВД, несущим службу на вертолетах — им были положены шлемофоны и кожаные перчатки с крагами. А сотрудников, обеспечивающих безопасность подразделений центрального аппарата МВД, лишили футболок камуфлированной расцветки.