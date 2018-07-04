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Анна Нетребко впервые вышла на подиум в Париже
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Анна Нетребко впервые вышла на подиум в Париже 

WomanHit.ru 55 минут назад
Фото: WomanHit.ru
На днях оперная дива Анна Нетребко решила попробовать себя в роли манекенщицы. Будучи в Париже, она впервые за свои 46 лет вышла на местный подиум в бархатной платье-тунике сапфирового оттенка с богатым золотым декором на груди и на туфлях в тон.
«Безмерно благодарны легендарной диве АННЕ НЕТРЕБКО, открывшей наше дефиле!», — обратилась к исполнительнице представлявший свою коллекцию дизайнер показа. В соцсетях поклонники рассыпались в комплиментах, отметив благородную стать артистки, а вот ее наряд некоторые сравнили с портьерой в театре.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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