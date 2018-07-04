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Неделя высокой моды в Париже: Маша Федорова, Анна Нетребко и другие на показе Yanina
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Неделя высокой моды в Париже: Маша Федорова, Анна Нетребко и другие на показе Yanina 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Анна Нетребко 3 июля сразу два российских бренда презентовали свои кутюрные коллекции в Париже. Показ Ulyana Segeenko прошел в российском посольстве, а Юлия Янина презентовала свою коллекцию в самом центре Париже — в роскошном отеле Westin. Открывала показ оперная дива Анна Нетребко. Среди гостей были замечены Маша Федорова, Екатерина Мухина, Эвелина Хромченко, Виктория Борисевич, Виктория Сильвстед, Дебора Ханг.
Анна Нетребко продемонстрировала длинное синее платье с открытыми плечами и массивным золотым украшением. В таком наряде оперную певицу можно представить не только на подиуме, но и на сцене. К тому же, Анна давно является поклонницей бренда. На публике она уже появлялась и в другом впечатляющем наряде от Yanina. Анна сразу же поделилась с подписчиками видео своего дебюта в качестве модели.
Today I was honored to open fashion show of amazing @yaninafashion..in Paris…first time at catwalk at age 47. Сегодня мне выпала честь открывать модный показ Юлии Яниной в Париже! В первый раз на подиуме в возрасте почти 47 A post shared by @ anna_netrebko_yusi_tiago on Jul 3, 2018 at 12:33pm PDT  Сегодня мне выпала честь открывать модный показ Юлии Яниной в Париже! В первый раз на подиуме в возрасте почти 47! — поделилась оперная певица своей радостью с поклонниками, которые в свою очередь по достоинству оценили выход Анны. Талантливый человек, похоже, и правда талантлив во всем. Пользователи сети отметили, как грациозно Нетребко прошла по подиуму и похвалили величественный образ, который создает этот наряд. Выглядели так, как будто всю жизнь не сходили с подиума моды! Какая стать! Королева!
Настроение коллекции Yanina можно охарактеризовать, как «русские в Париже». На подиуме смешивался традиционный национальный стиль и французский шик. Гипюровые узоры соседствовали с кокошниками, меховые пальто с жар-птицами следовали за корсетами, прозрачные платья, похожие на королевские пеньюары, уживались с простыми дубленками в народном стиле.
В палитре коллекции доминировали солидные насыщенные цвета: оттенки изумрудного и коричневого, серо-черная гамма, разбавленная снежной белизной и золотом редкого зимнего солнца.
Юлия Янина с моделью В пресс-релизе бренд описал новую коллекцию как «калейдоскоп эпох». Совпадает ли какой-то из образов коллекции с духом дня сегодняшнего? Гости показа
Анна Нетребко и Юлия Янина
Маша Федорова
Екатерина Мухина
Эвелина Хромченко
Виктория Сильвстед
Виктория Борисевич
Дебора Ханг Первым о показе рассказал блогер eLITE.
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