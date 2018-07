Неделя высокой моды в Париже: Маша Федорова, Анна Нетребко и другие на показе Yanina

Анна Нетребко продемонстрировала длинное синее платье с открытыми плечами и массивным золотым украшением. В таком наряде оперную певицу можно представить не только на подиуме, но и на сцене. К тому же, Анна давно является поклонницей бренда. На публике она уже появлялась и в другом впечатляющем наряде от Yanina. Анна сразу же поделилась с подписчиками видео своего дебюта в качестве модели.

Today I was honored to open fashion show of amazing @yaninafashion..in Paris…first time at catwalk at age 47. Сегодня мне выпала честь открывать модный показ Юлии Яниной в Париже! В первый раз на подиуме в возрасте почти 47 A post shared by @ anna_netrebko_yusi_tiago on Jul 3, 2018 at 12:33pm PDT Сегодня мне выпала честь открывать модный показ Юлии Яниной в Париже! В первый раз на подиуме в возрасте почти 47! — поделилась оперная певица своей радостью с поклонниками, которые в свою очередь по достоинству оценили выход Анны. Талантливый человек, похоже, и правда талантлив во всем. Пользователи сети отметили, как грациозно Нетребко прошла по подиуму и похвалили величественный образ, который создает этот наряд. Выглядели так, как будто всю жизнь не сходили с подиума моды! Какая стать! Королева!

Настроение коллекции Yanina можно охарактеризовать, как «русские в Париже». На подиуме смешивался традиционный национальный стиль и французский шик. Гипюровые узоры соседствовали с кокошниками, меховые пальто с жар-птицами следовали за корсетами, прозрачные платья, похожие на королевские пеньюары, уживались с простыми дубленками в народном стиле.

В палитре коллекции доминировали солидные насыщенные цвета: оттенки изумрудного и коричневого, серо-черная гамма, разбавленная снежной белизной и золотом редкого зимнего солнца.

Юлия Янина с моделью В пресс-релизе бренд описал новую коллекцию как «калейдоскоп эпох». Совпадает ли какой-то из образов коллекции с духом дня сегодняшнего? Гости показа

Анна Нетребко и Юлия Янина

Маша Федорова

Екатерина Мухина

Эвелина Хромченко

Виктория Сильвстед

Виктория Борисевич

Дебора Ханг Первым о показе рассказал блогер eLITE.