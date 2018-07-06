«Царица, королева!»: Анна Нетребко впервые вышла на подиум

Как известно, учиться никогда не поздно. Оперная дива Анна Нетребко попробовала силы в новой для себя роли — модели. Знаменитая исполнительница продемонстрировала роскошный наряд на модном французском показе. Звезда отметила, что ранее никогда не выходила на подиум, но ей понравилось новое амплуа, как и многочисленным почитателям ее таланта.

46-летняя оперная певица Анна Нетребко блеснула формами на одном из недавних светских мероприятий — она впервые вышла на подиум. Знаменитость появилась на публике в длинном темно-синем бархатном платье, которое подчеркнуло ее пышные формы, и произвела настоящий фурор. Наряд оголял плечи и зону декольте, которую украсил золотистый декор. Образ артистки дополнила женственная прическа и туфли в тон платью: «Мне выпала честь открывать модный показ Юлии Яниной в Париже! В первый раз на подиуме в возрасте почти 47». Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 3 Июл 2018 в 12:33 PDT Во время дефиле Анна не показала никаких эмоций, как и полагается модели. Она медленно шествовала по подиуму под прицелом фото— и видеокамер. Присутствующие в зале с восторгом наблюдали за Нетребко и снимали ее на свои телефоны.

В сети обсудили выход оперной дивы. Большая часть комментариев была позитивной — поклонники осыпали Анну Нетребко многочисленным комплиментами, отмечая ее «императорскую» осанку, красивые черты лица и умение держаться на публике: « Роскошная Анна , вам очень идет такой наряд, вы отлично справились с ролью!» «Хотелось аплодировать, очень грациозно!» «Царица, королева! В вас столько великолепия, что даже не знаю, кто может с вами сравниться!» «Очень красивая вы! Достойно выглядите в качестве модели, видно, что вы переживали, но справились с задачей!»

«Небывалая красота, сколько грации пластики! Человек во всем талантлив, супер! Люблю ее». «Вы божественны! И без аплодисментов все понятно! Любим!» «Прошлись по подиуму как настоящая модель, только наряд сильно балахонистый, мне кажется, надо было сделать его чуть более приталенным». «Ни на кого вы не похожи, своя красота, такая особенная!» Нельзя не заметить, что в последнее время Анна Нетребко сильно похудела. Особенное внимание пользователи сети уделяют ее стройным ногам, которым адресуют комплименты.