Победа в бою со складками каждый день!

Наконец-то стало по-настоящему тепло — пришло время достать из шкафа любимые летние вещи. Воздушные платья, элегантные тонкие блузки… Правда, «красота требует жертв» и, чтобы выглядеть безупречно, приходится тратить уйму времени на глажку. «Капризные» тонкие ткани не только сложно разгладить так, чтобы не осталось ни единого залома, но и страшно прожечь. К счастью, современные гаджеты помогают ухаживать за одеждой быстро и качественно. Например, компания Philips выпустила новый отпариватель ComfortTouch, который станет настоящим помощником в этом деле. Струящиеся платья, легкие льняные брюки, своенравные шелковые блузки — любой предмет гардероба всего за несколько минут будет выглядеть безупречно.

Philips ComfortTouch обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, а его мощность составляет 2000 Вт, так что можно быть уверенным в том, что на вещи не останется ни одной складки. Отпариватель подойдет для всех видов тканей благодаря 5 режимам подачи пара. Менее интенсивный отлично подойдет для отпаривания тонких тканей, а для ухода за вещами из плотных материалов лучше выбрать более мощную программу.

С новым отпаривателем ухаживать за гардеробом просто и удобно: прибор оборудован удлиненной доской StyleBoard, что делает его устойчивым и позволяет отпарить каждый сантиметр вещи, не наклоняясь. Одежду можно надежно зафиксировать на вешалке при помощи специального замка Hang&Lock.

Горячий пар освежает вещи и удаляет до 99,9% бактерий, так что ваша любимая вещь не «состарится» слишком быстро от постоянных стирок в машинке.

Гаджет оснащен ароматической капсулой, в которую можно добавить парфюм — так одежда приобретет любимый аромат.

Еще одна полезная функция новой модели станет настоящим спасением тем, кто всегда спешит и может забыть выключить прибор. С Philips ComfortTouch не придется прокручивать в голове ужасные последствия своей забывчивости: прибор оснащён функцией автоматического перехода в режим ожидания. Отпариватель отключится сам, когда в нем закончится вода.

Выбирайте правильных помощников!