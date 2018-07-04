Королева Летиция два раза надела одну юбку, создав совершенно разные образы 

Если вещь нравится, то почему бы не надеть ее дважды? Так считала принцесса Диана и так поступают Кейт Миддлтон и королева Летиция. На днях супруга короля Филиппа VI появилась в Мадриде на мероприятии, организованном фондом Women for Africa Foundation, в юбке Adolfo Dominguez с цветочным принтом, белой футболке и серых лодочках.
В этой же юбке королева приветствовала в Мадриде президента Украины Петра Порошенко с супругой Мариной. Но тогда она выбрала образ в синих тонах. Летиция часто отдает предпочтение простым, но изящным нарядам: в ее образах нередко можно встретить базовые вещи. Проделывая такие модные манипуляции, ей удается оставаться элегантной и при этом не выглядеть слишком броско.