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Ноги Барби, или невидимые каблуки: почему в Инстаграм позируют на мысочках
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Ноги Барби, или невидимые каблуки: почему в Инстаграм позируют на мысочках 

Журнал ОК! 1 час назад
В последнее время на улицах больших городов все реже можно увидеть девушек в обуви на высоких каблуках: большинство носит кроссовки и кеды — кто-то из соображений комфорта, а кто-то — следуя моде. Удивительно, но в Инстаграм то же самое не прокатывает, и для кадров многие создают «эффект каблуков» — позируют на мысочках.
Это понятно: каблуки визуально вытягивают и стройнят — не только ноги, но и всю фигуру в целом. В сети этому даже придумали говорящее название — «ноги Барби».
Полина Гагарина
Так что если вы когда-нибудь задавались вопросом о том, почему ваша подруга на фото выглядит стройнее, а иногда и изящнее вас, посмотрите на ее Инста-ленту: возможно, она просто умеет вставать в позу Барби, а вы — нет?
Если хотите научиться красиво позировать, научитесь представлять, что вы в туфлях на каблуках (да, баланс найдется не сразу) и берите пример со знаменитостей: Полина Гагарина делает вид, что таким образом ей удобнее опираться на стену, Ирина Антоненко и Эльза Хоск к чему-то тянутся, а Яна Рудковская и Петра Немцова, похоже, именно так и ходят.
Белла Хадид
Кендалл Дженнер
Роузи Хантингтон-Уайтли
Петра Немцова
Ирина Антоненко
Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер с подругами
Лили Маймак
Эльза Хоск
Жасмин Тукс
Анна Седокова
Яна Рудковская
Яна Рудковская
Полина Гагарина
Полина Гагарина
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Женский форум
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