Ноги Барби, или невидимые каблуки: почему в Инстаграм позируют на мысочках

В последнее время на улицах больших городов все реже можно увидеть девушек в обуви на высоких каблуках: большинство носит кроссовки и кеды — кто-то из соображений комфорта, а кто-то — следуя моде. Удивительно, но в Инстаграм то же самое не прокатывает, и для кадров многие создают «эффект каблуков» — позируют на мысочках.

Это понятно: каблуки визуально вытягивают и стройнят — не только ноги, но и всю фигуру в целом. В сети этому даже придумали говорящее название — «ноги Барби».

Так что если вы когда-нибудь задавались вопросом о том, почему ваша подруга на фото выглядит стройнее, а иногда и изящнее вас, посмотрите на ее Инста-ленту: возможно, она просто умеет вставать в позу Барби, а вы — нет?

Если хотите научиться красиво позировать, научитесь представлять, что вы в туфлях на каблуках (да, баланс найдется не сразу) и берите пример со знаменитостей: Полина Гагарина делает вид, что таким образом ей удобнее опираться на стену, Ирина Антоненко Эльза Хоск к чему-то тянутся, а Яна Рудковская и Петра Немцова, похоже, именно так и ходят.

Петра Немцова

Ирина Антоненко

Лили Маймак

Эльза Хоск

Яна Рудковская

Яна Рудковская

Полина Гагарина

Полина Гагарина