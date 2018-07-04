Лепестки из титана и роса из бриллиантов в новой коллекции Boucheron Nature Triomphante

В 1868 году в Пале-Рояль открылся первый бутик Boucheron. В честь 160-летнего юбилея бренд представил коллекцию Nature Triomphante — настоящий гимн природе, которая всегда вдохновляла мастеров Дома. Для ее создания Boucheron пригласили флориста, вместе с которым ювелиры сделали девять колец из настоящих цветов. Хрупкие бутоны анемоны, фиалки, гортензии и пиона отсканировали и стабилизировали, не используя пигменты и химические компоненты, чтобы сохранить естественные оттенки, а затем бережно поместили на титан так, чтобы не повредить их бархатистую текстуру. В итоге живые цветы оказались ценнее, чем драгоценные камни, которыми они украшены: фиолетовый сапфир, гранатовый спессартин, светло-синий турмалин, желтый бриллиант и императорский топаз в 8,18 карат.