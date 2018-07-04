Как выбрать мех для зимней шапки?

Мех — материал, который не теряет своей актуальности и остается символом достатка, благородства и сдержанной изысканности. Делают из меха не только шубы и воротники, но и шапки, как мужские, так и женские.

Меховые шапки отличаются фасоном, то есть, внешними качествами, а также материалом — из шкурки какого животного они сделаны. Разумеется, речь в этом случае идет о шапках и натурального меха, а не из его искусственного, менее долговечного и менее приятного аналога.

Выбирая мех, стоит уделить внимание не только тому, как красиво он выглядит на головном уборе, как подходит выбранной модели шапки и другим предметам гардероба, но и эксплуатационным качествам. Некоторые разновидности меха очень красивые, но совсем не износостойкие. Другие — привлекательные, но не очень теплые. Третьи — хороши во всем, но крайне дорогие. Выбор меха — это часто компромисс, которые продиктован теми критериями, которые важны именно в вашем случае.

Итак, из какого меха чаще всего делают зимние шапки?

Барсук — один из самых распространенных и недорогих материалов. Однако из него шьют исключительно мужские головные уборы. Женские меховые шапки из барсука, относительно грубого материала, встретить можно нечасто.

Бюджетные шапки для женщин обычно делают из меха кролика. Однако некоторые породы этого зверька могут дать материал, который может потягаться с более дорогими разновидностями — и по внешнему виду, и по способности хранить тепло. Носится кролик относительно долго — до 5-6 сезонов.

Начальный ценовой сегмент для женских шапок представляет и лисица. Отличается неплохим сроком службы, вплоть до 6-7 сезонов с учетом соблюдения правил носки. Лисий мех достаточно объемный, и головные уборы из него соответственно такие же.

Норка — это вариант дороже многих других разновидностей меха, но с каждым годом норковые шапки становятся доступнее из-за повышенного промыслового внимания к этому зверьку. Норка носится более 10 сезонов, а эластичность меха позволяет создавать более утонченные модели, чем из лисьего меха.

Песец, белый и тем более голубой, тоже вариант ценовой категории «выше среднего». Для меха песца характерны небольшой вес, пышность, а также способность долго сохранять тепло. Носится более 10 сезонов.

Эксклюзивные варианты — это рысь и выхухоль. Считаются очень красивыми, а уникальная раскраска и тактильные качества ставят их на особое место в рейтинге меховых материалов. Шапки из соболя тоже можно считать одними из лучших.

А вот каракуль полноценно зимним материалом назвать сложно. Несмотря на то, что этот материал достаточно универсален, и мода на него периодически возвращается, он не предназначен для сильных морозов. Шапка из каракуля — это оптимальный вариант для холодной осени. Аналогичная ситуация с горностаем и сурком — их мех очень красивый, но для слишком низких температур не подойдет.