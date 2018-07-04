Взгляд в прошлое: стилистика 1980-х в кутюрной коллекции Alexandre Vauthier

Оглянуться в прошлое и не остаться там — сложная задача даже для именитых мастеров своего дела. Но у Александра Вотье пока получается: вдохновением для его кутюрной коллекции осень-зима 2018-2019, которую он представил на Неделе Высокой моды в Париже, стали 1980-е.

Мода — это движение по кругу, и начался этот круговорот именно в 1980-х. Так что Вотье черпал идеи у самых истоков. И хотя дизайнера в шутку называют эскапистом, его коллекции реальны и всегда ready-to-wear.

Строгие силуэты, акценты на талии, детали мужского гардероба придали коллекции Вотье небрежной сексуальности. А черные банты, волнующие изгибы и струящиеся драпировки добавили нотки женственности.

Анималистический принт как уже привычный лейтмотив кочует из показа в показ — у Вотье модели вышагивают в леопардовых платьях и сапогах с широкими голенищами. Но это все равно не нарушает нарочитой классики шоу. Строгие линии плеч, преобладающая черно-белая цветовая гамма и женственные силуэты — основа коллекции Вотье. Остальное — лишь тонкие акценты, позаимствованные дизайнером у Ива Сен-Лорана.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:vogue.com