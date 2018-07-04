Ещё
Лучшие украшения этого лета: клипсы #ношуPEOPLETALK! Айза уже носит!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучшие украшения этого лета: клипсы #ношуPEOPLETALK! Айза уже носит! 

Peopletalk 36 минут назад
Фото: Peopletalk
Вместе с магазином дизайнерских украшений Poison Drop мы разработали и выпустили собственную коллекцию украшений #ношуPEOPLETALK! И они очень крутые! Мы взяли самые модные слова 2018— #ору, #WTF, #queen #love и #like — и превратили их в клипсы! А еще в нашей коллекции есть молнии, звезды, разбитые сердца и много других символов, а значит, ты всегда будешь в тренде! Кстати, все клипсы и броши можно миксовать между собой и самой создавать неповторимые комплекты.
https://www.instagram.com/p/BkvSKpGhsXO/?utm_source=ig_embed
Наши украшения уже носят звезды, одной из первых к команде #ношуPEOPLETALK присоединилась Айза Анохина.
Айза выбрала клипсы #рэп и #WTF, а еще поделилась советом, как всегда выглядеть стильно.
Во-первых, нужно одеваться удобно. Тогда и походка будет другой, и уверенность во взгляде затмит сам комплект. Ничего не получится, если ты все время будешь думать, не вывалилось ли чего лишнего из узкого платья.
Во-вторых, не надевай всё самое лучшее в своём гардеробе сразу!
В-третьих, кто бы что ни говорил, избегай страз.
Следи за нашими соцсетями — и сможешь получить приглашения на вечеринку-презентацию коллекции, где компанию тебе составят звезды шоу-бизнеса!
Напомним, коллекция #ношуPEOPLETALK уже поступила в продажу. Украшения стоят до 1500 рублей, купить их можно здесь и в магазинах Poison Drop: в ТРЦ «Европейский», ТГ «Модный Сезон» и ТЦ «Мега Теплый Стан».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/luchshie-ukrasheniya-etogo-leta-klipsy-noshupeopletalk-ajza-uzhe-nosit/
Peopletalk: последние новости
Эмили Ратаковски, Наоми Кэмпбелл и Эшли Грэм на ужине Vogue в Париже 23 ярких образа с показа Armani Prive Vetements обвиняют в плагиате у Рубчинского и Симачева!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Антисекс: что на самом деле нужно женщинам6
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»53
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной14
Женщина в тридцать: мужской взгляд17
Звёзды, страдающие анорексией
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
00:10
Светлана Бондарчук поразила телом модели в 49 лет
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение