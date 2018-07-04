Лучшие украшения этого лета: клипсы #ношуPEOPLETALK! Айза уже носит!

Вместе с магазином дизайнерских украшений Poison Drop мы разработали и выпустили собственную коллекцию украшений #ношуPEOPLETALK! И они очень крутые! Мы взяли самые модные слова 2018— #ору, #WTF, #queen #love и #like — и превратили их в клипсы! А еще в нашей коллекции есть молнии, звезды, разбитые сердца и много других символов, а значит, ты всегда будешь в тренде! Кстати, все клипсы и броши можно миксовать между собой и самой создавать неповторимые комплекты.

https://www.instagram.com/p/BkvSKpGhsXO/?utm_source=ig_embed

Наши украшения уже носят звезды, одной из первых к команде #ношуPEOPLETALK присоединилась Айза Анохина

Айза выбрала клипсы #рэп и #WTF, а еще поделилась советом, как всегда выглядеть стильно.

Во-первых, нужно одеваться удобно. Тогда и походка будет другой, и уверенность во взгляде затмит сам комплект. Ничего не получится, если ты все время будешь думать, не вывалилось ли чего лишнего из узкого платья.

Во-вторых, не надевай всё самое лучшее в своём гардеробе сразу!

В-третьих, кто бы что ни говорил, избегай страз.

Следи за нашими соцсетями — и сможешь получить приглашения на вечеринку-презентацию коллекции, где компанию тебе составят звезды шоу-бизнеса!

Напомним, коллекция #ношуPEOPLETALK уже поступила в продажу. Украшения стоят до 1500 рублей, купить их можно здесь и в магазинах Poison Drop: в ТРЦ «Европейский», ТГ «Модный Сезон» и ТЦ «Мега Теплый Стан».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/luchshie-ukrasheniya-etogo-leta-klipsy-noshupeopletalk-ajza-uzhe-nosit/