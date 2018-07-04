Женственная Моника Беллуччи примерила стильные образы в новой фотосессии

Моника Беллуччи редко появляется на публике и радует поклонников новыми фотографиями, однако на этот раз фанатам актрисы повезло — она стала героиней нового выпуска французской версии журнала Elle . Моника продемонстрировала несколько стильных образов, в очередной раз доказав — женщины в любом возрасте прекрасны! Стройная фигура, гладкая кожа и загадочный кокетливый взгляд — в свои 53 года Беллуччи выглядит совсем молоденькой девушкой.

Моника Беллуччи

Сначала Моника примерила облегающие брюки и пальто, дополнив образ золотистыми босоножками, а позже переоделась в шелковое женственное платье, которое сопроводила плащом и туфлями-лодочками. За всю фотосессию актриса сменила около 10 нарядов, и каждый смотрелся на ней безупречно.

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи