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Женственная Моника Беллуччи примерила стильные образы в новой фотосессии
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Женственная Моника Беллуччи примерила стильные образы в новой фотосессии 

Журнал ОК! 30 минут назад
Моника Беллуччи редко появляется на публике и радует поклонников новыми фотографиями, однако на этот раз фанатам актрисы повезло — она стала героиней нового выпуска французской версии журнала Elle. Моника продемонстрировала несколько стильных образов, в очередной раз доказав — женщины в любом возрасте прекрасны! Стройная фигура, гладкая кожа и загадочный кокетливый взгляд — в свои 53 года Беллуччи выглядит совсем молоденькой девушкой.
Моника Беллуччи
Сначала Моника примерила облегающие брюки и пальто, дополнив образ золотистыми босоножками, а позже переоделась в шелковое женственное платье, которое сопроводила плащом и туфлями-лодочками. За всю фотосессию актриса сменила около 10 нарядов, и каждый смотрелся на ней безупречно.
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Напомним, что у итальянской актрисы запланированы съемки в новом шпионском триллере «Паук в паутине», где она исполнит одну из главных ролей. Ее напарником по картине станет Бен Кингсли, а в качестве режиссера выступит Эран Риклис. Съемки развернутся в Бельгии и Нидерландах.
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Женский форум
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